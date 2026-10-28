Cuando Héctor García Béjar llegó a Motores Diésel Andinos (Modasa), tenía por delante el reto de impulsar una de las fábricas industriales más importantes del Perú. Ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), había conseguido una beca para especializarse en Bélgica y contemplaba quedarse en ese país para trabajar en una gran empresa. Sin embargo, una propuesta repentina lo llevó a asumir una responsabilidad que terminaría marcando su trayectoria empresarial.

Pero el fenómeno de El Niño en los ochentas golpeó las ventas de Modasa y dejó a la empresa con una deuda superior a los US$ 15 millones de aquella época. Los accionistas -entre ellos Volvo- evaluaban cerrar la fábrica. García Béjar, sin embargo, identificó una oportunidad en los motores que permanecían almacenados. Con sus conocimientos técnicos, consiguió equiparlos y ponerlos en funcionamiento para venderlos en Ecuador.

Pero otro obstáculo complicó la situación: el ingreso a Perú de motores sin aranceles también afectó al negocio, por lo que Modasa tuvo que buscar nuevas alternativas. Una de ellas fueron los grupos electrógenos, en un momento en que el Perú enfrentaba constantes apagones. Esa oportunidad permitió abrir otra línea de negocio y ampliar las posibilidades de la compañía.

“Hoy exportamos grupos electrógenos a más de 40 países. Hay empresas que hacen todo lo que es inteligencia artificial y nos compran a nosotros porque hacemos grupos especiales”, revela el ejecutivo en Líderes sin guion, el programa de YouTube de Diario Gestión, conducido por Vanessa Ochoa, editora de G de Gestión.

Relevo generacional en Modasa

La siguiente etapa ya está en su horizonte. El gerente general señala que prepara a quien lo sucederá en el cargo y menciona a una de sus hijas como posible relevo. La continuidad del liderazgo abre otro capítulo para una empresa que tuvo que reinventarse para seguir operando.

En entrevista con Líderes sin guion, que se transmite cada martes a las 4:00 p.m. por el canal de YouTube de Diario Gestión, Héctor García Béjar repasa las decisiones que marcaron la recuperación de Modasa, las oportunidades que transformaron su negocio y los retos de mantener una empresa industrial peruana en crecimiento.

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