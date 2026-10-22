Gerson Añaños, uno de los miembros más jóvenes de la segunda generación de la familia fundadora de Grupo AJE (Ayacucho). Lleva ocho años en la compañía más globalizada de Perú con presencia en América, Asia, África y Europa. Foto: GEC
Gerson Añaños, uno de los miembros más jóvenes de la segunda generación de la familia fundadora de Grupo AJE (Ayacucho). Lleva ocho años en la compañía más globalizada de Perú con presencia en América, Asia, África y Europa. Foto: GEC
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“Nos gustaría, como empresa, ser recordados como el ave fénix: una familia que fue desterrada por el terrorismo y que, desde sus cenizas, construyó una mentalidad emprendedora”, dice Gerson Añaños, uno de los miembros más jóvenes de la segunda generación de la familia fundadora de Grupo AJE (Ayacucho). Lleva ocho años en la compañía más globalizada de Perú con presencia en América, Asia, África y Europa.

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