Fue Gerson Añaños, quien forma parte del área comercial, quien recibió el Premio a la Excelencia en EMA Empresas Familiares 2026, organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF). Desde su posición, mira hacia los próximos años de una empresa que construyó su expansión internacional -dice- “con recursos limitados y una apuesta por llevar nuestros productos a nuevos mercados”.

“La decisión más determinante en nuestra historia fue atrevernos a salir del Perú apenas un año después de haber llegado a Lima”, recuerda. Para él, esa decisión resume el espíritu emprendedor de la familia: “Somos una familia que no necesitó recursos económicos ni favores políticos para crear su propia realidad”.

De cara al 2030, algunos retos son distintos, asegura. El consumidor cambia más rápido y busca productos para diferentes estilos de vida y ocasiones de consumo, además de prestar mayor atención a la sostenibilidad. Frente a ello, la estrategia de AJE -comenta- seguirá combinando la expansión en los mercados donde ya opera, la evolución de su portafolio y la exploración de nuevos negocios. Cabe indicar que solo en el primer bimestre del 2026, su canal no tradicional registró un crecimiento del 40%.

“No se trataba solo de llevar productos, sino de entender a cada consumidor y adaptarnos a él”, dice el ejecutivo. Para los próximos años, anotó, “la prioridad de la empresa será ampliar el uso de la inteligencia artificial y los datos para tomar decisiones, mejorar su eficiencia y responder a los cambios del mercado”, dijo.

Nuevos negocios

Grupo AJE, dueño de Tiendas 3A, informó que migró toda su operación tecnológica a la nube. Con esta decisión lograron reducir más de 15% los costos de infraestructura y abrieron la puerta a nuevas formas de operar. Foto: Christian Ospina.

La diversificación es parte de esa estrategia de crecimiento para el 2030. Tiendas 3A -que al cierre del 2025 tenía presencia en el 80% de los distritos de Lima-, su incursión en el formato hard discount, es uno de los ejemplos de cómo el grupo busca entrar en nuevos negocios, más allá de las bebidas, señaló Gerson Añaños.

En su portafolio también figuran propuestas recientes como Hey Fit, Cielo con Antioxidantes, Dilyte y VOLT, con las que busca atender distintas preferencias de consumo. Añaños destaca Hey Fit como una de las propuestas recientes que ha registrado un crecimiento relevante desde su lanzamiento.

Profesionalizar sin perder agilidad

El crecimiento internacional también ha exigido cambios en la organización. AJE continúa consolidando su gobierno corporativo y ha establecido un modelo de gestión —al que denomina Partenón— que articula su cultura, los pilares estratégicos y los objetivos de cada responsable.

La compañía también ha institucionalizado, según Añaños, decisiones sobre asuntos como sostenibilidad e innovación mediante comités globales y locales, metas e indicadores. A ello se suma una política de movilidad internacional del talento: entre 2021 y 2026, reporta 115 movimientos internacionales de colaboradores. Según Añaños, “Perú es el principal exportador de líderes hacia las operaciones del grupo en otros países”.

“El gran desafío ha sido crecer en estructura sin perder la agilidad y la cercanía de una empresa familiar. Ese equilibrio es, quizá, lo que más cuidamos”, explica.

La empresa cuenta con alrededor de 15,000 trabajadores directos e indirectos, mientras que no más de 15 miembros de la familia Añaños trabajan en el grupo. Para los próximos cinco años, su estrategia de talento humano buscará atraer, desarrollar y potenciar profesionales de alto rendimiento y líderes alineados con la cultura de la compañía.

La empresa cuenta con alrededor de 15,000 trabajadores directos e indirectos, mientras que no más de 15 miembros de la familia Añaños trabajan en el grupo.

Premio a la Excelencia: EMA Empresas Familiares

El Premio a la Excelencia de EMA Empresas Familiares 2026 reconoció el desempeño de Grupo AJE en distintas dimensiones de gestión. La empresa destacó en tres categorías: visión transformadora y resiliencia; integridad y valor sostenible; y unidad y liderazgo con propósito.

Entre las iniciativas que la compañía destaca está Amayu, su marca de bebidas elaboradas con superfrutos amazónicos, como camu camu y aguaje. La propuesta se basa en una idea: generar valor económico a partir del bosque en pie. Según la empresa, ha comprado más de 2,8 millones de kilos de superfrutos a través de su cadena de valor con Amarumayu, con ingresos directos para más de 400 familias de más de 40 comunidades.

AJE también mencionó su alianza para que Machu Picchu sea la primera maravilla del mundo carbono neutral y su planta propia de reciclaje de PET, ReciclAJE, como parte de sus iniciativas de sostenibilidad.

Para Añaños, el reconocimiento no se limita a los resultados comerciales. “También refleja nuestra capacidad de abrir nuevos mercados y la continuidad de los compromisos ambientales”.

¿Qué significa la excelencia para la familia Añaños?

Añaños vincula el concepto de excelencia con una influencia que marcó a la empresa desde sus inicios: la industria japonesa y la filosofía de mejora continua que conocieron en los años noventa, así como las ideas de Miguel Ángel Cornejo. Desde sus inicios, cuenta, la familia se propuso ubicar a AJE entre las 20 empresas más importantes del país, pese a no contar con grandes recursos materiales ni financieros.

Bajo el liderazgo de Ángel Añaños, presidente del directorio, la compañía buscó convertir esa ambición en una operación internacional. “Hemos sido capaces de hacer mucho más con mucho menos, de borrar las fronteras internacionales y de desarrollar nuevos productos que atiendan a las necesidades de los consumidores”, sostiene.

Para él, la excelencia no es una meta que se alcanza de una vez, sino una forma de gestionar el negocio sin perder de vista el origen de la empresa y las oportunidades que busca generar.

“Nos gustaría, como empresa, ser recordados como el ave fénix: una familia que fue desterrada por el terrorismo y que, desde sus cenizas, construyó una mentalidad emprendedora”, dice Gerson Añaños. Foto: Grupo AJE.

Sobre Premio EMA Empresas Familiares

El premio Empresas Más Admiradas (EMA), organizado por Pwc Perú y G de Gestión, se lanzó por primera vez en Perú en 2012 con el objetivo de reconocer a aquellas compañías que destacaran por su visión, transformación, innovación y talento. En 2025, el premio se transformó para reconocer la trayectoria y legado de las empresas familiares peruanas.