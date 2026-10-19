La empresa está próxima a mudarse a una oficina más grande para reunir a sus diferentes equipos. Y es que, en el último año, incrementó el número de servicios en el Perú. “Hay ideas que fluyen en estos espacios informales, como el café”, reconoce el ejecutivo, cuya empresa acaba de ser reconocida en el premio EMA Empresas Familiares 2026, otorgado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF), en la categoría “Unidad y liderazgo con propósito”.

¿Cuál ha sido el trabajo que han realizado en el último año que les ha permitido destacar en la categoría “Unidad y Liderazgo con propósito” de EMA Empresas Familiares 2026?

En el último año, nuestro principal trabajo ha sido apoyarnos en un comité consultivo para profesionalizar la compañía, construir liderazgo y fortalecer la continuidad generacional. Hoy ya tenemos a una tercera generación involucrada.

¿Cuál es el propósito que han definido para REMS hacia el 2030?

En el caso particular de REMS —la familia García tiene otras empresas como parte del grupo familiar—, nuestro propósito es brindar soluciones y generar valor en el sector inmobiliario a partir de cinco valores corporativos: integridad, confianza y relaciones duraderas, excelencia, foco en las personas y respeto por el equipo.

García recibió el premio EMA Empresas Familiares 2026, otorgado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF), en la categoría “Unidad y liderazgo con propósito”.

¿Cuál ha sido el balance del último año?

A nuestros negocios consolidados —como Property Management (operación y mantenimiento de inmuebles), Facility Management, Asset Management (gestión de arrendamientos y experiencia del usuario), Business Solutions (huella de carbono, residuos y calidad del aire) y Residential Management (para condominios exclusivos de playa)— hemos sumado el negocio de hospitalidad (housekeeping), en el que ya tenemos clientes corporativos en el país.

Próximamente también lanzaremos nuestra plataforma el Experto, con la que brindaremos soluciones a empresas que puedan enfrentar problemáticas similares a las nuestras. Además, hace unos meses oficializamos nuestro ingreso a Chile.

“Ya ingresamos a Chile”

¿Chile es el segundo país al que ingresan?

Sí. Nacimos en Perú, donde tenemos 34 años de trayectoria, y hace cinco años ingresamos a Ecuador, donde ofrecemos toda nuestra gama de servicios. Todos nuestros negocios están preparados para brindar soporte en Chile. Lo único que aún está pendiente de ingresar es el servicio de parqueo, pero también formará parte del portafolio.

¿Por qué Chile? ¿El crecimiento allí será únicamente orgánico?

Varios de nuestros clientes chilenos en Perú nos motivaron a ingresar a ese mercado. Nos decían que aquí les brindábamos un mejor servicio que el que podían encontrar en su propio país. Por ahora, el crecimiento inicial en Chile será orgánico, pero no descartamos el crecimiento inorgánico. Actualmente, estamos buscando alianzas con un par de empresas referentes en el sector.

¿Cuánto invirtieron en su ingreso a Chile?

La inversión estuvo más relacionada con los recursos y el tiempo de dedicación de los directivos que con el capital de trabajo. No ha sido muy grande. A veces podemos tener el mito de que hay que invertir demasiado, pero este es un modelo de negocio que no requiere una gran inversión en activos porque no fabricamos. Lo que sí exige es mucho tiempo de dedicación de los directivos.

¿Cuánto deberían aportar Ecuador y Chile a la facturación total de REMS en los próximos años?

En Ecuador hay muchas oportunidades de crecimiento. Nuestro partner allá —una empresa líder en servicios de parqueo— tiene una gran reputación en el sector. Allí crecemos lento, pero seguro. En unos cinco años, el mercado debería estar más maduro para que la participación se distribuya mejor entre Perú, que es el país que más aporta, Chile y Ecuador.

Hay que recordar que Chile es entre tres y cuatro veces más grande que Perú en el rubro inmobiliario. Si logramos posicionarnos en un par de carteras de clientes allí, podríamos crecer más rápido que en Ecuador.

¿Cuál es la meta que quieren alcanzar al 2030?

Creemos que para ese año deberíamos alcanzar un crecimiento sostenible de doble dígito. Eso quiere decir que buscamos crecer un 10% interanual.

¿Cuánto invertirán este año?

En línea con nuestra visión de largo plazo, estamos muy cerca de invertir US$ 150,000 en gastos de capital (Capex), principalmente en tecnología e innovación. (Para su servicio de housekeeping, REMS ya ha incluido robots para labores de limpieza)

¿Seguirán buscando oportunidades en la región?

Claro. Apuntamos a crecer a nivel regional, pero siempre de forma ordenada y con un partner local que comparta nuestra visión y nuestros valores. Cuando encontremos esas condiciones en otro país, no descartaremos ingresar a ese mercado.

Negocio de housekeeping

La incorporación del negocio de hospitalidad en REMS surgió tras identificar oportunidades de mejora en los servicios de limpieza para clientes corporativos. Hace más de un año, contó García, incorporaron a una persona con experiencia en hotelería para desarrollar esta área, que hoy tiene dos vertientes: housekeeping, enfocado en servicios de limpieza de alto nivel de detalle, y la incorporación de una cultura de hospitalidad para mejorar la experiencia y satisfacción de sus clientes.

“En el caso del housekeeping, hemos identificado diferencias importantes en la calidad del servicio entre proveedores, sin que esto implique necesariamente un precio mucho más elevado. Nuestro objetivo es ofrecer una limpieza prémium, con especial atención al detalle, a un costo ligeramente superior”, explicó.

Para lograrlo, han incorporado tecnología, incluidos robots, y mejorado los procedimientos, los materiales y la productividad de los equipos. “Las personas se desplazan según las necesidades de la operación, sin depender necesariamente de un espacio u horario fijo”, anotó.

Datos

Aniversario : REMS cumplirá 34 años en noviembre de este año. Para conmemorarlo, publicará una historia digital en la que presentará su próximo plan estratégico y repasará sus principales hitos, entre ellos la creación de nuevas empresas y el número de profesionales que han pasado por sus oficinas. Actualmente, la compañía trabaja en la digitalización de este recorrido.

: REMS cumplirá 34 años en noviembre de este año. Para conmemorarlo, publicará una historia digital en la que presentará su próximo plan estratégico y repasará sus principales hitos, entre ellos la creación de nuevas empresas y el número de profesionales que han pasado por sus oficinas. Actualmente, la compañía trabaja en la digitalización de este recorrido. EMA Empresas Familiares: El premio organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF) celebró su segunda edición el pasado 15 de octubre en Casa García Alvarado. En esta ocasión, se distinguió a siete empresas peruanas en diferentes categorías.