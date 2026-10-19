Gabriel García Morel es el director y miembro de la segunda generación de la empresa familiar REMS (MG SAC).
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Ani Lu Torres
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Hay dos lecciones que Gabriel García Morel, director y miembro de la segunda generación de la empresa familiar REMS (MG SAC), especializada en la gestión de activos inmobiliarios, ha aprendido en estos años: mantener las inversiones incluso en un contexto de incertidumbre en el país y reconocer que una buena estación de café en la oficina puede convertirse en un espacio para generar nuevas ideas de negocio.

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