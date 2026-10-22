Los envíos peruanos de turrón al exterior ascendieron a más de US$ 430,000 entre enero y agosto del 2026. (Foto: Difusión)
Los envíos peruanos de turrón al exterior ascendieron a más de US$ 430,000 entre enero y agosto del 2026. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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, reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Estados Unidos fue el principal comprador de este producto con pedidos por US$ 192,833. Los despachos al país norteamericano se incrementaron en 31.5% y representaron el 45% del total. En segundo lugar del ranking se ubicó Ecuador (US$ 65,557), el cual año pasado, en el periodo analizado, no compró este producto.

En el listado también figuran Países Bajos (US$ 60,036), España (US$ 49,633) y Chile (US$ 24,757), con variaciones de 129%, 621% y una caida de 8.7%, respectivamente. Además, también se comercializó en Italia (US$ 19,763), Canadá (US$ 12,377), México (US$ 3,235), Suiza (US$ 1,426), Francia, Aruba, Japón, Singapur, Alemania, Australia y Reino Unido, sumando 16 destinos en conjunto.

El turrón tradicional es el más comprado a empresas peruanas. (Foto: Inacal)
El turrón tradicional es el más comprado a empresas peruanas. (Foto: Inacal)

Las ‘empresas del turrón’

En los meses analizados, el turrón tradicional fue el que tuvo mayor demanda con ventas por US$ 357,578, monto equivalente al 83% del valor global y un alza de 44.6% en comparación al 2025 (US$ 247,216). La receta tradicional combina bastones de masa horneada, elaborados con harina, manteca, huevos y anís, que se colocan en capas y se unen con miel de chancaca. Asimismo, se envió turrón de chocolate (US$ 65,964), con pistachos (US$ 3,394), con castañas (US$ 1,419), con almendras (US$ 1,289), de ajonjolí (US$ 675), entre otros.

Las empresas exportadoras más importantes fueron Confiteca del Perú, Peruvian Collcas Foods, Industria Panificadora San José, Sama Food Perú, Gerald & Camila Export, Karlini International Foods, Barletta, Belmont Foods Perú, Olla de Barro Foods y La Ibérica.

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