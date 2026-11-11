El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes incrementaron un 31% entre enero y setiembre del 2026. Con ello alcanzaron los US$ 83,785 millones.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que las cifras han permitido un crecimiento sostenido durante los últimos 29 meses.
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Los protagonistas de las exportaciones
El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de productos mineros, que sumaron US$ 61,043 millones, con un crecimiento de 44,9%, en su mayoría gracias a los altos precios internacionales del cobre. Entre los productos que más destacaron se encuentran el cobre (US$ 28,493 millones), oro (US$ 21,262 millones), concentrado de plomo y plata (US$ 4,395 millones) y zinc (US$ 2,156 millones).
Entre los sectores no tradicionales con valor agregado destacaron las exportaciones agropecuarias (US$ 8, 878 millones), en el sector químico (US$ 1,621 millones) y metalúrgico (US$ 1,645 millones).
En el ámbito agropecuario, resaltan las exportaciones de frutas, como arándano (US$ 1,573 millones), uva (US$ 873 millones) palta (US$ 1,526 millones) y granada (US$ 143 millones), así como la quinua (US$ 131 millones). Cabe indicar que la palta y la granada ya superaron sus valores récord del 2025.
En químicos, destacaron las mayores ventas de plástico y manufacturas (US$ 548 millones), ácido sulfúrico (US$ 119 millones) y medicamentos (US$ 71 millones).
En el sector metalúrgico, “brillaron” las chapas de cobre (US$ 357 millones), lingotes de zinc refinado (US$ 309 millones) y plata aleada (US$ 204 millones).
Asimismo, el número de exportadores continuó creciendo en el periodo de enero a setiembre de 2026 (3%) y alcanzó los 9,141, de los cuales el 68% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Al respecto, resalta el crecimiento del número de empresas medianas de los sectores agropecuario y químico que alcanzaron 136 y 92, respectivamente.
Al cierre del 2026, se espera superar la meta de las 10 000 exportadoras.
Mercados clave
De enero a setiembre del 2026, las exportaciones crecieron hacia todos los socios comerciales del Perú, pero China, Estados Unidos y la Unión Europea fueron los principales mercados de destino.
A China se exportaron bienes por un valor de US$ 31,309 millones, a Estados Unidos por un valor de US$ 8,430 millones y a la Unión Europea por US$ 7,757 millones.
También destacan las mayores exportaciones a la India (US$ 6,965 millones), Canadá (US$ 4,202 millones) y Suiza (US$ 3,006 millones).