El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes incrementaron un 31% entre enero y setiembre del 2026. Con ello alcanzaron los US$ 83,785 millones.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que las cifras han permitido un crecimiento sostenido durante los últimos 29 meses.

Los protagonistas de las exportaciones

El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de productos mineros, que sumaron US$ 61,043 millones, con un crecimiento de 44,9%, en su mayoría gracias a los altos precios internacionales del cobre. Entre los productos que más destacaron se encuentran el cobre (US$ 28,493 millones), oro (US$ 21,262 millones), concentrado de plomo y plata (US$ 4,395 millones) y zinc (US$ 2,156 millones).

Entre los sectores no tradicionales con valor agregado destacaron las exportaciones agropecuarias (US$ 8, 878 millones), en el sector químico (US$ 1,621 millones) y metalúrgico (US$ 1,645 millones).

En el ámbito agropecuario, resaltan las exportaciones de frutas, como arándano (US$ 1,573 millones), uva (US$ 873 millones) palta (US$ 1,526 millones) y granada (US$ 143 millones), así como la quinua (US$ 131 millones). Cabe indicar que la palta y la granada ya superaron sus valores récord del 2025.

En químicos, destacaron las mayores ventas de plástico y manufacturas (US$ 548 millones), ácido sulfúrico (US$ 119 millones) y medicamentos (US$ 71 millones).

En el sector metalúrgico, “brillaron” las chapas de cobre (US$ 357 millones), lingotes de zinc refinado (US$ 309 millones) y plata aleada (US$ 204 millones).

Asimismo, el número de exportadores continuó creciendo en el periodo de enero a setiembre de 2026 (3%) y alcanzó los 9,141, de los cuales el 68% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Al respecto, resalta el crecimiento del número de empresas medianas de los sectores agropecuario y químico que alcanzaron 136 y 92, respectivamente.

Al cierre del 2026, se espera superar la meta de las 10 000 exportadoras.

Perú mantiene su liderazgo mundial en arándanos. (Foto: Midagri)

Mercados clave

De enero a setiembre del 2026, las exportaciones crecieron hacia todos los socios comerciales del Perú, pero China, Estados Unidos y la Unión Europea fueron los principales mercados de destino.

A China se exportaron bienes por un valor de US$ 31,309 millones, a Estados Unidos por un valor de US$ 8,430 millones y a la Unión Europea por US$ 7,757 millones.

También destacan las mayores exportaciones a la India (US$ 6,965 millones), Canadá (US$ 4,202 millones) y Suiza (US$ 3,006 millones).