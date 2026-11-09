Hasta ahora, lo que más ha afectado a la actividad agrícola son las temperaturas extremas del aire, entre 4 y 10 grados sobre lo normal, lo que ha originado estrés hídrico y afectado los procesos de floración de diversos cultivos, además del déficit hídrico en algunas regiones.

A esto se añade las intensas lluvias que ya empiezan a afectar a la costa norte. Las nuevas previsiones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) muestran que esas precipitaciones -por encima de lo normal- continuarán en esa zona, así como en la costa central, la sierra centro occidental y sierra occidental hasta enero del 2027.

A su vez, el Enfen advierte un posible escenario de déficit de lluvias en la sierra sur y en la sierra centro-sur oriental, que podría reducir las reservas hídricas, las cuales podrían verse mermadas para la próxima campaña agrícola 2026-2027.

Pronósticos hasta diciembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) elaboró nuevos pronósticos de riesgo agroclimático hasta diciembre próximo, que compartió con Gestión, y donde advierte niveles de peligro bajo, medio y alto para principales productos agrícolas de consumo interno y exportación.

Entre los que registran niveles de riesgo alto de ser golpeados por el FEN en ese periodo, figuran los de consumo interno como son cultivos de arroz, papa y maíz, además de la palta y los arándanos, en su mayor parte destinados a la exportación.

Riesgo para el arroz en el norte

En el caso del arroz, que es el producto con mayores intenciones de siembra (426,037 hectáreas, según la Encuesta Nacional de Intensión de Siembra) para la citada campaña, el Senamhi prevé que el cultivo puede alcanzar niveles de riesgo entre alto y muy alto según su ubicación.

Así, en la costa norte, en localidades de la parte media de la cuenca, como Partidor (Piura), el riesgo agroclimático estaría entre moderado a alto para la panoja y floración, además de la maduración lechosa, por la temperatura sobre lo normal.

Allí, el aumento de la evapotranspiración y el estrés hídrico en las plantas podría provocar la caída espontánea de espiguillas y la reducción del peso de los granos, detalla la entidad.

En el caso del arroz, que es el producto con mayores intenciones de siembra (426,037 hectáreas) para la citada campaña, el Senamhi prevé que el cultivo puede alcanzar niveles de riesgo entre alto y muy alto según su ubicación. Foto: Midagri.

En el valle Chancay Lambayeque, no descarta mayor riesgo fitosanitario por las condiciones térmicas más cálidas y mayor humedad por aumento de la intensidad de las lluvias desde noviembre. Además, la baja disponibilidad de agua en el reservorio Tinajones, que alcanzó al 1 de octubre un nivel de almacenamiento de solo 21%, condicionaría el inicio normal de la campaña arrocera desde diciembre.

En la costa sur, en los valles de Ocoña, Camaná-Majes y El Tambo, en Arequipa, el riesgo agroclimático estaría entre niveles de medio a alto debido a que las temperaturas máximas y mínimas se mantendrían por encima de sus promedios históricos, además de propiciar la presencia de plagas y enfermedades.

En la selva norte, no descarta aumento progresivo del riesgo hasta diciembre, así como mayores reportes de plagas asociadas a las temperaturas elevadas como “sogata” y “mosquilla” que aumentarían el riesgo agroclimático para el arroz a alto y muy alto.

Peligros para la papa

En cuanto a la papa, el segundo producto con mayor intención de siembra (354,550 hectáreas), el riesgo alto se centra en la sierra central -principalmente en la vertiente occidental- y en algunas zonas puntuales de la sierra sur y el altiplano.

En la vertiente occidental de Huánuco, la siembra tendría riesgo medio con tendencia a incrementarse los próximos meses por las elevadas temperaturas.

En el altiplano, la siembra de papa presentaría un riesgo alto debido al retraso de las lluvias, especialmente en las parcelas de secano. En algunos sectores donde se instaló el cultivo del tubérculo, este fue afectado por heladas; mientras que, en los valles interandinos, el cultivo se encuentra en la etapa de brotes laterales y es posible que el riesgo se incremente en los próximos meses.

Costos altos. El costo de producción por hectárea de papa se ha elevado hasta en 150%. (Foto: Alessandro Currarino | GEC)

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Proyección para el maíz

Respecto a la siembra de maíz, el tercer producto con la mayor intensión de siembra (287,095 hectáreas), el riesgo agroclimático es alto en algunos sectores puntuales de la costa central y sur del país, donde la demanda hídrica podría elevar las necesidades de riego, así como en la sierra central y en la sierra sur.

En la sierra central, indica, en las plantaciones que ingresen a fases de mayor demanda hídrica, una disminución temporal de la humedad disponible podría afectar el desarrollo vegetativo y las etapas reproductivas iniciales.

En la sierra sur, para diciembre, proyecta que el cultivo de maíz podría enfrentar una presencia generalizada de riesgo medio, con algunos sectores localizados de riesgo alto, además que en muchas zonas bajo secano se está postergando la siembra por el alto riesgo en el periodo seco.

Previsión para arándanos y paltas

En el caso del arándano, en la costa norte, pronostica el Senamhi, las lluvias sobre lo normal y la posibilidad de temperaturas récord seguirán afectando negativamente los volúmenes de exportación en el tramo medio de la campaña de cultivo de ese fruto.

“Este escenario impactaría la producción y podría comprometer la calidad y sanidad de los frutos; por ello, durante el trimestre se mantiene un riesgo agroclimático entre moderado y alto para el arándano en la costa norte”, remarca la entidad.

En lo que compete a la palta, el Senamhi indica que en la costa norte las altas temperaturas seguirán retrasando y disminuyendo la floración de la variedad Hass, propiciando además persistentes condiciones de estrés que influyen en el cuajado y crecimiento de los frutos.

En la sierra central, la alta temperatura y periodos de estrés hídrico pueden aumentar las plagas (ácaros, trips y queresas) que podrían afectar el calibre y la calidad de las cosechas de palta, variando el nivel de riesgo entre medio y alto.

Productos de agroexportación con niveles de riesgo por el FEN. Fuente: Midagri

Yaku podría resurgir el 2027

Aunque por ahora los pronósticos de riesgo agroclimático se extienden hasta diciembre de este año, para el 2027, la presidenta del Senamhi, Grinia Ávalos, indicó que no se descarta la formación de un nuevo ciclón Yaku frente a las costas del Perú.

Vale recordar que ese ciclón, que azotó al Perú entre febrero y marzo del 2023, provocó daños ingentes a la agricultura en la costa norte y central del Perú, dejando más de 57,000 hectáreas de cultivo afectadas y pérdidas por S/ 1,300 millones, entre ellas por la destrucción de canales de riego.

Según Ávalos, el calentamiento anómalo de la superficie del mar (entre 6 a 7 grados sobre lo normal según expertos) puede facilitar la formacion de esos vórtices cerca al litoral peruano, como lo hizo en el 2023.

Precios siguen al alza

Todo lo antes descrito, sobre todo sobre los cultivos internos, podrían presionar a los precios que hoy ya están al alza en los mercados mayoristas -y, como reflejo, en el minorista- de, por ejemplo, Lima.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en el Gran Mercado Mayorista de Lima, el precio promedio de la papa -que mantiene un crecimiento desde septiembre-, el último viernes se ubicaba en S/ 2.28 por kilogramo, por encima de su precio promedio de S/ 1.70 de los dos últimos años.

El arroz, por su parte, alcanzó los S/ 2.50 por kilogramo el último viernes en el Mercado de Productores de Santa Anita; aunque aún está por debajo del promedio de 2024-2025, la brecha empieza a acortarse.

Sin embargo, los que acusan mayor diferencia son el choclo, el frijol, la alverja, el olluco y la zanahoria, cuyos precios eran mucho mayores respecto al promedio de los dos últimos años.

Con ello, en la primera semana de noviembre se entiende que el precio minorista de los productos agrícolas ha continuado al alza en los mercados de la capital, después de conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos en Lima Metropolitana aumentó 6.33% en octubre, sobre todo en hortalizas, legumbres y tubérculos (23.3%).