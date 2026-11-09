El Niño “ahoga” previsiones sobre 5 principales cultivos de Perú. (Foto: GEC)
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Elías García Olano
Elías García Olano

A medida que se manifiestan con mayor fuerza las condiciones climáticas que trae el fenómeno de El Niño Costero (FEN) de magnitud extraordinaria en el Perú, las autoridades siguen ajustando sus pronósticos de riesgo agroclimático para los principales cultivos a nivel nacional.

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