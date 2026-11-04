Suspensión perfecta vuelve al debate: ¿qué ocurrirá si las empresas no se recuperan en 90 días? | (Foto: Andina)
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Gerardo Rosales Diaz
Gerardo Rosales Diaz

Ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño (FEN) sobre las actividades productivas, el Gobierno de Perú evalúa recurrir nuevamente a la suspensión perfecta de labores como una alternativa para evitar despidos en empresas que deban paralizar sus operaciones. Este mecanismo, utilizado durante la pandemia, permite mantener vigente el vínculo laboral sin que el trabajador preste servicios ni reciba remuneraciones durante la suspensión.

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