Gobierno evalúa realizar suspensión perfecta de labores en empresas afectadas por El Niño. (Foto: composición de ChatGPT con imágenes de Agencia Andina)
Gobierno evalúa realizar suspensión perfecta de labores en empresas afectadas por El Niño. (Foto: composición de ChatGPT con imágenes de Agencia Andina)
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y dar apoyo económico y legal a las empresas afectadas por El Niño.

Según Sheput,

El ministro señaló desde Arequipa que el Gobierno evalúa medidas para aliviar las cargas de las empresas, entre ellas la suspensión perfecta de labores.

, aunque estas alternativas aún están en evaluación.

“Es absolutamente cierto, a partir de la data que estamos manejando, que este fenómeno El Niño va a tener cualidades, características, excepcionales. Va a ser un meganiño, va a ser altamente destructivo”, declaró desde la ciudad de Arequipa.

El Gobierno también prepara una normativa para compensar a los sectores afectados, incluidas las micro y pequeñas empresas, en coordinación con los ministerios de la Producción y de Economía.

El ministro Juan Sheput también indicó que se evalúa brindar apoyo económico y legal a las empresas ante posibles paralizaciones de su producción. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
El ministro Juan Sheput también indicó que se evalúa brindar apoyo económico y legal a las empresas ante posibles paralizaciones de su producción. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

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