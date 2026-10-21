El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció que se evalúa aplicar la suspensión perfecta de labores y dar apoyo económico y legal a las empresas afectadas por El Niño.

Según Sheput, el fenómeno podría obligar a las empresas a paralizar su producción y poner en riesgo los empleos de sus trabajadores.

El ministro señaló desde Arequipa que el Gobierno evalúa medidas para aliviar las cargas de las empresas, entre ellas la suspensión perfecta de labores.

Añadió que también se analiza la posibilidad de brindar apoyo legal o financiero, aunque estas alternativas aún están en evaluación.

“Es absolutamente cierto, a partir de la data que estamos manejando, que este fenómeno El Niño va a tener cualidades, características, excepcionales. Va a ser un meganiño, va a ser altamente destructivo”, declaró desde la ciudad de Arequipa.

El Gobierno también prepara una normativa para compensar a los sectores afectados, incluidas las micro y pequeñas empresas, en coordinación con los ministerios de la Producción y de Economía.