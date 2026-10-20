En este escenario, 3 millones de pasajeros solicitaron viajes por aplicativo que iniciaron o terminaron cerca de una estación o paradero de transporte público, reveló DiDi en su reciente informe “El Perú se mueve y come así”.

“Transbordo” para llegar a los destinos de Lima

La cantidad de desplazamientos en taxi que se vincularon con puntos de transporte masivo en 2025 refleja que las aplicaciones cumplen un papel complementario en la capital: ayudan a cubrir el tramo que separa al usuario de su punto de partida o de su destino final.

“Y en el primer semestre de 2026, vemos ya un 1.5 millones de solicitudes de viaje que inician o terminan igual: en una estación de transporte público. Es un dato muy consistente que incluso podría superar la cifra del año pasado. Es posible que se vea algún incremento”, sostuvo para Gestión Douglas Quesada, gerente senior de comunicaciones para DiDi en Perú.

“El servicio tecnológico de una aplicación genera una complementariedad, porque utiliza medios con los que ya dispone la ciudad y los conecta con esa última milla o último kilómetro [del destino de un pasajero]. [...] Y hay un efecto distinto: evita que una persona valore eventualmente adquirir un vehículo solo para esos traslados, lo que podría tener un efecto en el tráfico. Entonces, la tecnología, en general, sí genera un círculo virtuoso para hacer un mejor uso de los recursos y activos con los que ya cuentan los limeños”, complementó.

Los transbordos y las aplicaciones de movilidad cobran relevancia para conectar los viajes diarios con el transporte masivo. (Foto: difusión)

Otras cifras detrás del movimiento vehicular en Lima

Durante la presentación de la data, DiDi recordó que, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), los desplazamientos diarios de ida y vuelta al trabajo abarcan en promedio 1 hora y 43 minutos al día en Lima y Callao. En este panorama de movilidad, el punto de mayor concentración de viajes durante los días laborables ocurre de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 9:00 a. m., impulsado por los desplazamientos hacia centros de trabajo y estudio. Aun así, los sábados lideran el volumen semanal de solicitudes de viaje, seguidos por los viernes. En suma, la franja de 7:00 p. m. a 9:00 p. m. presenta un nivel de demanda nocturna comparable al pico de la mañana.

Asimismo, los tres destinos con mayor volumen de llegada en Lima durante 2025 fueron Larcomar en Miraflores, el Jockey Plaza en Santiago de Surco, Plaza San Miguel y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Con respecto a las fechas con picos excepcionales de desplazamiento, destacaron el 31 de octubre (Día de la Canción Criolla y Halloween), el 14 de diciembre (compras navideñas y gratificaciones) y San Valentín.

En relación con el perfil de los usuarios, el 50.8% de los pasajeros activos que completaron viajes en Lima durante 2025 fueron mujeres. Por otra parte, la modalidad “Pon Tu Precio” acumuló más de 37 millones de solicitudes completadas en 2025, con lo que alcanzó, en el 89.3% de los casos, un acuerdo de tarifa igual o menor al monto propuesto inicialmente por el pasajero.