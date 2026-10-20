Taxi por aplicativo en Lima: conoce cómo estos servicios complementan el transporte masivo y ayudan a cubrir la primera y última milla. (Foto: difusión)
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Camila Vera
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En 2025, Lima avanzó a “paso de tortuga”. Durante las horas punta, la velocidad promedio de circulación fue de apenas 12.7 kilómetros por hora. Así, el resultado al cierre del año fue de 195 horas perdidas por conductor; es decir, más de ocho días completos en el tráfico, informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP), basado en el TomTom Traffic Index 2025.

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