(Urubamba, Cusco) Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), a cargo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), indicó que el siguiente paso en el proyecto “ciudad aeropuerto” es definir su concepto, el cual se daría a conocer en el comienzo del 2027.

“Esperamos que, a inicios del próximo año, se pueda anunciar cuál será el concepto en el que se desarrollará finalmente la infraestructura del centro urbano, que significa darle uso al antiguo terminal ”, indicó durante su presentación en la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon).

Esto se anunció como parte de las inversiones adicionales que LAP realizará y apuntan a alrededor US$ 170 millones.

“Queremos integrar el área del aeropuerto del Callao. Convertir esa zona a lo que sería un Callao moderno para seguir dando y generando beneficios”, señaló.

Estas se dividen en cinco bloques: plataforma de aviones (US$ 20 millones), aviación ejecutiva (US$ 10 millones), centro urbano (US$ 100 millones), almacén e-commerce (US$ 20 millones) y el edificio corporativo (US$ 20 millones).

Metas claras

Salmón también destacó la necesidad de que el país cuente con el trazo de metas claras. Apuntó que, hacia el 2031, se debe alcanzar los seis millones de turistas movilizados, en un escenario conservador.

“Actualmente, estamos en cuatro millones, Colombia tiene seis millones, Uruguay tiene cuatro millones y no me digan que Perú no puede fácilmente duplicar su cifra (…) a veces le sugiero a las autoridades que anuncien una meta clara. Me dicen ‘¿pero si no llegamos? Bueno, hay desviaciones, pero tengamos una meta clara”, refirió.

Ciudad aeropuerto. | LAP

Junto con este objetivo, sumó la relevancia de que se culminen las obras en los principales aeropuertos regionales, garantizando su accesibilidad.

“Esto lo comento porque el tema de los puentes [de acceso al nuevo aeropuerto] fue un dolor de cabeza que no se lo deseo a ningún otro operador aeroportuario”, indicó.

Adicionalmente, está el trabajo conjunto entre los aeropuertos, las direcciones respectivas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y PromPerú para promover a Perú como destino.

Otro aspecto es la liberalización absoluta del espacio aéreo, promoviendo la competitividad de nuevas aerolíneas.

El ejecutivo subrayó la tarea pendiente de que Lima deje de ser el “punto de paso obligado” de cualquier aerolínea que quiera venir al Perú.

“Tiene que haber vuelos directos a Chiclayo, Cusco. Tenemos que competir con un ecosistema. En tanto el ecosistema crezca, lo haremos todos. Esta tarea le corresponde al Estado. Debe trabajarse de manera más agresiva”, apuntó.

Profundizando al respecto, Salmón observó que, en un contexto de contratos bilaterales entre el Estado y operadores privados, el primero “no cumple o casi siempre no cumple” en los términos y la oportunidad que debiera.

“Para darles un ejemplo está el aeropuerto Jorge Chávez. Nos dieron los terrenos con 12 años de demora respecto a lo que establecía el contrato. Y no es que no se supiera dónde están los terrenos. Estaban alrededor del aeropuerto y claramente identificados”, comentó.

Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), se presentó en el Infracon 2026. | Foto: Antonio Melgarejo / GEC.

“Parte de la frustración del operador privado es cómo hacer que el Estado cumpla lo que debe cumplir sin necesidad de llevarlo a un arbitraje, que implica gastar dinero y tiempo. Hasta ahora no tengo la respuesta”, complementó.

Por último, respecto a la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) para vuelos internacionales, indicó que están “trabajando fuertemente para que se logre incorporar en el pasaje”.

Anteriormente, el MTC confirmó que recorte a la TUUA de transferencia internacional será de “no menos del 50%”.