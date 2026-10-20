La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó incluir en la agenda del Pleno dos dictámenes legislativos y seis mociones que proponen crear comisiones investigadoras.

Entre los dictámenes figura la Proposición Legislativa (PL) 178, que plantea establecer medidas de sensibilización y rendición de cuentas para promover la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad o abandono.

La iniciativa también propone instituir el segundo lunes de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Orfandad y/o Abandono.

Asimismo, se incorporaron los dictámenes de las PL 91 y 159, que proponen modificar la Ley 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o), con el objetivo de fortalecer el marco de acción de esta profesión.

Comisiones investigadoras en agenda

Entre las seis mociones de orden del día incluidas en la agenda del Pleno destacan tres propuestas para conformar comisiones investigadoras.

La Moción 463, presentada por el grupo parlamentario Partido Cívico Obras, plantea investigar los hechos, decisiones, actuaciones y omisiones relacionados con la gestión y las operaciones de Petroperú S.A.

Por su parte, la Moción 475, de la bancada Juntos por el Perú, propone conformar una comisión investigadora sobre presuntos actos de injerencia extranjera en el proceso de elecciones generales de 2026.

En tanto, la Moción 481, presentada por Partido Cívico Obras, busca constituir una comisión investigadora multipartidaria sobre la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.

Pleno debatirá denuncia constitucional contra Pedro Castillo

De otro lado, la Junta de Portavoces acordó que el Pleno debata el próximo jueves 29 de octubre, a las 3 p. m., el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales.

A Castillo se le atribuye la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, por supuestamente utilizar su cargo para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros.

En el caso de Ayala, el informe le atribuye la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, por supuestamente actuar como intermediario en los intereses ilícitos del entonces mandatario y de terceros.

El documento también propone levantar el fuero de ambos investigados para que el Ministerio Público proceda conforme a sus atribuciones respecto de los presuntos delitos funcionales identificados.

El debate del informe final tendrá una duración de una hora, distribuida proporcionalmente entre los grupos parlamentarios.