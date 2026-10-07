La Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por unanimidad enviar al Pleno de la Cámara de Diputados el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala, debido al próximo vencimiento de la prerrogativa funcional de este último.

El plazo vence el próximo 15 de noviembre, por lo que la comisión busca que el expediente avance antes de que se cierre esa ventana para el procedimiento parlamentario.

La denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y comprende a Castillo y Ayala por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

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Walter Ayala contra el tiempo

La decisión de la comisión estuvo marcada por el plazo, ya que en 39 días vencerá la prerrogativa de cinco años contados desde la salida de Walter Ayala del Ministerio de Defensa.

El informe recomienda acusar a Ayala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

Según el documento, habría utilizado su cargo para favorecer a terceros y gestionar intereses ilícitos.

Organización Criminal

En tanto, el grupo parlamentario plantea archivar la acusación por el presunto delito de organización criminal, al considerar que no se acreditó la existencia de una estructura criminal paralela a la estatal.

Además, la comisión también propone levantar el fuero de los acusados para que el Ministerio Público continúe con las investigaciones correspondientes.

La decisión final, sin embargo, ya no estará en manos de la comisión. El siguiente escenario será el Pleno de la Cámara de Diputados.