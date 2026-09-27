La Corte Suprema evaluará este miércoles 30 de setiembre si corresponde mantener vigente la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo, en el marco de la investigación preparatoria por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La audiencia virtual se realizará desde las 8:30 a. m. y estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

El magistrado realizará una revisión de oficio de los presupuestos que sustentaron la imposición de la medida coercitiva contra el exmandatario, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado peruano y la sociedad.

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Para garantizar la participación de Castillo, Checkley remitió un oficio a las autoridades del establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate, a fin de que adopten las medidas necesarias para su conexión a la audiencia virtual.

Durante la diligencia, el juez también escuchará a las demás partes procesales involucradas antes de emitir una decisión sobre la vigencia de la prisión preventiva.

Revisión periódica de la prisión preventiva

La revisión se realiza en aplicación del Decreto Legislativo 1585, publicado el 22 de noviembre de 2023, y de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, que establecen la revisión periódica de la prisión preventiva cada seis meses para determinar si corresponde mantener vigente esta medida coercitiva.

El último 27 de febrero, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso prolongar por 12 meses adicionales la prisión preventiva impuesta a Castillo en marzo de 2023, en el marco de este proceso penal. La decisión fue confirmada el 1 de junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Condena por el fallido golpe de Estado

En otro proceso, el 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al exjefe de Estado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.