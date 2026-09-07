El titular del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, afirmó que el colegiado actuó para garantizar derechos procesales y descartó que el fallo implique pronunciarse sobre la responsabilidad penal del líder de Perú Libre. Foto: Andina
El titular del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, afirmó que el colegiado actuó para garantizar derechos procesales y descartó que el fallo implique pronunciarse sobre la responsabilidad penal del líder de Perú Libre. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández, indicó que el fallo judicial que favoreció a Vladimir Cerrón se dio en un contexto donde una persona que

En diálogo con RPP, sostuvo que se actuó con rapidez debido al calendario electoral,

Al ser cuestionado Hernández sobre si una persona alejada de la justicia puede recibir garantías procesales, aclaró que esta discusión también se planteó en la Corte Suprema.

La lógica de si las garantías pueden ser otorgadas a una persona que se sustrae a la acción de la justicia o que se somete a ella es un problema que genera la Corte Suprema. La Corte Suprema en muchos casos ha analizado y ha dicho: si alguien no está sujeto al proceso, no nos pronunciamos; y en otros sí. Entonces, la discusión no la genera el tribunal”, mencionó.

Aclaró que hay decisiones distintas de , mientras que en otros casos sí se ha revisado la situación.

Sobre el caso de Vladimir Cerrón, añadió el presidente del TC que permitió establecer que una persona puede solicitar que se revise su prisión preventiva, incluso si no está sujeta al proceso.

Precisó que esto no significa que el tribunal esté evaluando si la persona es responsable o no del delito que se le atribuye.

“Lo que el tribunal hace es aprovechar el caso Cerrón para señalar que en todos los casos las personas que pueden no estar sujetas al proceso tienen el derecho de que se pronuncie (...) sobre su prisión preventiva”, subrayó.

Pedro Hernández explicó la posición del TC sobre la prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Foto Mario Zapata / @photo.gec
Pedro Hernández explicó la posición del TC sobre la prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Foto Mario Zapata / @photo.gec

Sobre la iniciativa de gasto del Congreso

Hernández añadió que la decisión del TC que dio luz verde al Congreso a tener iniciativa de gasto abrió la posibilidad de que el Parlamento impulse proyectos que impliquen un mayor uso de recursos públicos, como la creación de nuevas universidades.

“La interpretación que durante mucho tiempo el Congreso utilizó para ir un poquito más allá en el manejo de la hacienda pública vino del Tribunal Constitucional anterior. No es que nosotros abramos ni la ventana ni la puerta”, apuntó.

A su criterio,

Petroperú en la agenda

Respecto a las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos de urgencia vinculados con Petroperú, aseguró que el TC está próximo a emitir una decisión.

El TC ya reunió las tres demandas en una sola audiencia y actualmente se encuentra en la etapa de deliberación.

“Ya estamos dentro de los 30 días para emitir la sentencia y estamos ya aperturando la deliberación del caso”, indicó.

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