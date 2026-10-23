(Ucayali) El fenómeno de El Niño (FEN) empezó a dar luces de sus primeros golpes con intensas lluvias en Piura que han originado inundaciones. Sin embargo, su magnitud “extraordinaria” se prevé, de momento, hasta enero del 2027 para luego disminuir a “fuerte” hasta inicios del otoño del próximo año.

El impacto adverso del fenómeno se dará en diversos sectores y, en ese contexto, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, indicó que, aunque espera que no ocurra, es una “alternativa” que se valide la aplicación de la suspensión perfecta de labores en sus rubros.

“Esperemos que no sea así, sin embargo, es una alternativa en el caso negado de que hubiera interrupción de la cadena del flujo de viajeros. Por ejemplo, si deja de funcionar un aeropuerto, obviamente, no puedes cobrar la tarifa de su uso. La suspensión perfecta se da para estos casos”, respondió a Gestión sobre la eventual aplicación en ámbitos como el turismo y agroexportaciones.

En el marco de la Expo Amazónica Ucayali, Valencia lamentó que en la aprobación de delegación de facultades legislativas se haya excluido dos medidas de interés para el sector comercio.

La primera era una iniciativa vinculada a la prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso y, la segunda, el establecimiento de indemnizaciones preestablecidas por infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

Al respecto, el ministro sostuvo que ambas iniciativas serán nuevamente presentadas ante el Congreso, esta vez mediante proyectos de ley.

Ucayali y cacao

El ministro indicó que el precio del cacao, uno de los productos principales de Ucayali, mantiene un “precio bastante bueno”.

“No está en los precios top a los que ha estado acostumbrados el año pasado, que alcanzó casi S/ 20 soles por kilo, sino que ahora está en S/ 17. Pero todavía es un precio aceptable en el mercado”, comentó a este diario.

En el rubro, un aspecto que valoró Valencia es que se ha visto que vienen sumándose a la cadena productiva muchas comunidades.

Mincetur tiene buenas perspectivas para el cacao. | GEC

“Se han sumado productores de distintos áreas, por ejemplo, hemos visto con mucho entusiasmo el cacao de la comunidad Infierno de Madre de Dios. Antes no había este producto y lo han traído en dos variedades diferentes, listas para ser exportadas. Entonces, hay más producción, hay una oferta buena y creo que los precios se van a mantener”, indicó.

Respecto a un eventual impacto de El Niño, mencionó que se podría afectar la cadena productiva por el lado del deterioro de las vías que se usan en la cadena logística de traslados, desde la zona de producción a los puertos.

Agregó que hoy Ucayali está con un nivel “muy bajo” de agua para la temporada. “Esto demuestra el déficit que está sufriendo la zona andina sur del Perú, de donde se alimentan los ríos de Ucayali”, subrayó.

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