El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó el potencial turístico de la visita del papa León XIV al Perú y las oportunidades económicas para las regiones. (Foto: EFE)
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó el potencial turístico de la visita del papa León XIV al Perú y las oportunidades económicas para las regiones. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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Así lo señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien destacó el impacto económico que tendría este encuentro religioso.

Según el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el movimiento beneficiaría a hoteles, restaurantes, empresas de transporte y otros negocios vinculados a la atención de turistas.

Valencia también resaltó la coordinación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, la Cancillería, la Iglesia y el sector privado para recibir a los viajeros y aprovechar las oportunidades que genere la visita.

En ese contexto, subrayó la . Para ello, consideró necesario convertir los recursos culturales y espirituales en productos turísticos competitivos, con infraestructura adecuada, accesibilidad y servicios de calidad.

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El ministro también destacó el aporte del turismo de eventos a la economía.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó el potencial turístico de la visita del papa León XIV al Perú y las oportunidades económicas para las regiones. Foto: Mincetur.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó el potencial turístico de la visita del papa León XIV al Perú y las oportunidades económicas para las regiones. Foto: Mincetur.

Este tipo de espectáculos internacionales representa una oportunidad para atraer visitantes nacionales y extranjeros, incentivar su permanencia en el país y dinamizar los negocios locales, de acuerdo con lo señalado por el titular del Mincetur.

Perú busca atraer más turistas por su biodiversidad

Otro de los segmentos resaltados por Valencia fue el turismo de naturaleza, particularmente la observación de aves, actividad que puede contribuir a diversificar la oferta turística y generar oportunidades económicas en las regiones.

Este sábado 10 de octubre se realizará el October Big Day, una jornada mundial en la que observadores de aves registran las especies que identifican durante 24 horas.

En la edición de 2025, Perú alcanzó el segundo lugar mundial, con 1,340 especies registradas. Esta diversidad constituye un atractivo para los viajeros especializados y una oportunidad para impulsar nuevos productos turísticos vinculados con la riqueza natural del país.

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