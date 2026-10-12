Turismo en Perú. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Perú vuelve a brillar en el escenario turístico internacional al conquistar seis galardones en los, edición Sudamérica, consolidando su posición como uno de los destinos más destacados de la región. Estos premios, considerados entre los más importantes de la industria mundial de viajes y turismo, reconocen la excelencia y el atractivo de la oferta turística peruana.

A estos reconocimientos se suma el otorgado al Santuario Histórico de Machupicchu, en Cusco, elegido “Atracción turística líder de Sudamérica”.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que estos premios reafirman el compromiso del Gobierno peruano y el país con el desarrollo de un turismo competitivo, sostenible e inclusivo.

Ecosistema del Parque Nacional Huascarán alberga más de 660 glaciares y 300 lagunas andinas. Se apostará por un turismo sostenible y regulado por el Gobierno Regional para proteger a los viajeros. Foto: Mincetur
Ecosistema del Parque Nacional Huascarán alberga más de 660 glaciares y 300 lagunas andinas. Se apostará por un turismo sostenible y regulado por el Gobierno Regional para proteger a los viajeros. Foto: Mincetur

Riqueza del país

El Mincetur señaló que el reconocimiento como “Destino líder de Sudamérica” destaca la diversidad de la oferta turística peruana y su capacidad para ofrecer experiencias únicas a los viajeros internacionales.

Asimismo, el sector mencionó eque el galardón como “Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica” reconoce la importancia de promover un turismo responsable que proteja el patrimonio natural y cultural y genere oportunidades para las comunidades locales.

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