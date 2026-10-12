El Perú vuelve a brillar en el escenario turístico internacional al conquistar seis galardones en los World Travel Awards 2026, edición Sudamérica, consolidando su posición como uno de los destinos más destacados de la región. Estos premios, considerados entre los más importantes de la industria mundial de viajes y turismo, reconocen la excelencia y el atractivo de la oferta turística peruana.

En esta edición, el país obtuvo cinco importantes distinciones: “Destino líder de Sudamérica”, “Destino culinario líder de Sudamérica”, “Destino cultural líder de Sudamérica”, “Destino de naturaleza líder de Sudamérica” y “Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica”.

A estos reconocimientos se suma el otorgado al Santuario Histórico de Machupicchu, en Cusco, elegido “Atracción turística líder de Sudamérica”.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que estos premios reafirman el compromiso del Gobierno peruano y el país con el desarrollo de un turismo competitivo, sostenible e inclusivo.

Ecosistema del Parque Nacional Huascarán alberga más de 660 glaciares y 300 lagunas andinas. Se apostará por un turismo sostenible y regulado por el Gobierno Regional para proteger a los viajeros. Foto: Mincetur

Riqueza del país

El Mincetur señaló que el reconocimiento como “Destino líder de Sudamérica” destaca la diversidad de la oferta turística peruana y su capacidad para ofrecer experiencias únicas a los viajeros internacionales.

Por su parte, los premios como “Destino culinario líder de Sudamérica”, “Destino cultural líder de Sudamérica” y “Destino de naturaleza líder de Sudamérica” ponen en valor la gastronomía peruana, el patrimonio histórico, las tradiciones y la extraordinaria biodiversidad del país, que ofrece paisajes y experiencias diferentes en cada región, indicó.

Asimismo, el sector mencionó eque el galardón como “Líder en contribución al turismo sostenible de Sudamérica” reconoce la importancia de promover un turismo responsable que proteja el patrimonio natural y cultural y genere oportunidades para las comunidades locales.

En tanto, el Santuario Histórico de Machupicchu fue elegido “Atracción turística líder de Sudamérica”. Este reconocimiento destaca el valor de uno de los principales símbolos del Perú, cuya impresionante arquitectura inca y su integración con el entorno natural continúan cautivando a visitantes de todo el mundo.