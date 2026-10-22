El ministro Sheput resaltó que se analiza multisectorialmente el daño potencial de El Niño para resguardar a empresas y trabajadores. Foto: MTPE.
El ministro Sheput resaltó que se analiza multisectorialmente el daño potencial de El Niño para resguardar a empresas y trabajadores. Foto: MTPE.
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Redacción Gestión
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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que el fenómeno El Niño podría afectar el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) prevista a S/ 1,300 hacia la primera mitad del 2027 —específicamente, posterior al FEN—.

Sheput reconoció que ahora se prevé que El Niño “dure todo el 2027”, por lo que “se podría revisar” el compromiso del Ejecutivo para concretar el segundo ajuste de S/ 70 para que el sueldo mínimo suba a S/ 1,300.

“(La evaluación) corresponde al Consejo de Ministros y al ministro de Economía”, señaló en RPP.

Sheput enfatizó que la prioridad del Gobierno es minimizar los impactos de El Niño en la actividad económica, tanto en empresas como trabajadores, por lo cual trabajan en una “evaluación multisectorial”, ya que rubros como pesca, construcción civil y el agro pueden verse afectados, pero “cada uno tiene una realidad distinta”.

¿Qué dijo sobre la suspensión perfecta?

El titular del MTPE recalcó que , ya que es un dispositivo legal disponible.

“Existen dispositivos legales. Es obvio que el fenómeno El Niño impedirá que algunas empresas trabajen o podrían quebrar. El gobierno no esperará al último minuto (...) El objetivo final es no dejar a los trabajadores desamparados”, precisó.

Sobre un eventual bono a los trabajadores afectados por la suspensión perfecta, mencionó que “corresponderá al ministro de Economía (Elmer Cuba)” evaluarlo.

“En términos históricos, antes ha habido (la suspensión perfecta) en el Covid, por lo que hay experiencia en ese sentido”, dijo.

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