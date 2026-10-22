El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que el fenómeno El Niño podría afectar el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) prevista a S/ 1,300 hacia la primera mitad del 2027 —específicamente, posterior al FEN—.

Sheput reconoció que ahora se prevé que El Niño “dure todo el 2027”, por lo que “se podría revisar” el compromiso del Ejecutivo para concretar el segundo ajuste de S/ 70 para que el sueldo mínimo suba a S/ 1,300. A la fecha, la RMV es de S/ 1,230.

“(La evaluación) corresponde al Consejo de Ministros y al ministro de Economía”, señaló en RPP.

Sheput enfatizó que la prioridad del Gobierno es minimizar los impactos de El Niño en la actividad económica, tanto en empresas como trabajadores, por lo cual trabajan en una “evaluación multisectorial”, ya que rubros como pesca, construcción civil y el agro pueden verse afectados, pero “cada uno tiene una realidad distinta”.

¿Qué dijo sobre la suspensión perfecta?

El titular del MTPE recalcó que se podría apostar por la suspensión perfecta de labores para sectores empresariales golpeados por El Niño, ya que es un dispositivo legal disponible.

“Existen dispositivos legales. Es obvio que el fenómeno El Niño impedirá que algunas empresas trabajen o podrían quebrar. El gobierno no esperará al último minuto (...) El objetivo final es no dejar a los trabajadores desamparados”, precisó.

Sobre un eventual bono a los trabajadores afectados por la suspensión perfecta, mencionó que “corresponderá al ministro de Economía (Elmer Cuba)” evaluarlo.

“En términos históricos, antes ha habido (la suspensión perfecta) en el Covid, por lo que hay experiencia en ese sentido”, dijo.