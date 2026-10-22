Chile se está viendo muy afectado por El Niño.
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Agencia Bloomberg
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Un inusual “Super Niño” está intensificando las tormentas esta primavera en el centro de Chile, lo que eleva el riesgo de nuevas interrupciones en la producción de cobre del país y de daños a su sector agrícola.

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