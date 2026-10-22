El fenómeno climático debilita el sistema de alta presión que normalmente mantiene las tormentas alejadas del centro de Chile, permitiendo el ingreso de más frentes cargados de lluvia, según Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección de Meteorología de Chile. Su análisis indica que El Niño, antes considerado principalmente un riesgo para los próximos meses, ya es un factor meteorológico que agrava los riesgos para las empresas.

La perspectiva de un clima aún más extremo añade otro riesgo para dos de las principales industrias exportadoras de Chile. Las minas, ya afectadas por meses de tormentas, enfrentan nuevas interrupciones operativas y de transporte, lo que amenaza con restringir aún más un mercado del cobre que ya enfrenta limitaciones de suministro. El aumento de lluvias y granizo podrían dañar los cultivos y elevar los costos para los agricultores, lo que podría traducirse en un aumento de los precios de los alimentos.

Y se avecinan más condiciones meteorológicas inestables. El servicio meteorológico chileno prevé que la actividad tormentosa se reanude el jueves, cuando se espera la formación de un sistema aislado de baja presión que aumentará el riesgo de tormentas eléctricas en los Andes.

Esta oleada de tormentas deja al descubierto una vulnerabilidad de largo plazo para una industria minera desarrollada en torno al clima históricamente seco de Chile. Un fenómeno de El Niño sin precedentes altera los patrones climáticos globales y provoca repetidos episodios de lluvias torrenciales e inestabilidad en las montañas, que amenazan las operaciones a gran altitud y las rutas de transporte. El aumento de las temperaturas también representa un riesgo para las masas de hielo. El lunes, las autoridades chilenas instaron a las minas a tomar precauciones.

Desde julio, una serie de tormentas afecta la actividad minera en todo Chile, obliga a cierres temporales, restringe el acceso a carreteras y puertos y contribuye a una caída de la producción nacional de cobre.

La agricultura también sufre los efectos. Más allá de los daños causados por las inundaciones invernales, las lluvias y el granizo de primavera retrasan la siembra de maíz y otros cultivos, interrumpen temporalmente las cosechas de hortalizas y causan daños localizados en la fruta.

Chile ya vivió esta situación anteriormente: los potentes fenómenos de El Niño de principios de la década de 1980 y finales de la de 1990 trajeron tormentas e inundaciones devastadoras, mientras que en 1997 Santiago recibió más del doble de sus precipitaciones habituales.