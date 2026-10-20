La proporción de ciudadanos en la región que tiene billeteras móviles es 49%; cinco años atrás, era 11%, según Credicorp. (Composición: Gemini)
La proporción de ciudadanos en la región que tiene billeteras móviles es 49%; cinco años atrás, era 11%, según Credicorp. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La inclusión financiera usualmente se mide con base en indicadores como la tenencia de cuentas de ahorro. Sin embargo, es un concepto que engloba muchas más variables, según Credicorp, ¿cuáles son?

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