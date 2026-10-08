Sergio Espinosa, jefe de la SBS, dijo a Gestión en reciente entrevista que espera que el neobanco de origen británico Revolut esté operando en el Perú en el primer trimestre del próximo año. “El caso de Revolut es un poco más grande porque ha empezado un proceso de expansión en varios países a la vez”, refirió.

Las declaraciones del superintendente implican que Revolut obtendrá la licencia de funcionamiento en lo que resta del año o a inicios del 2027 (ya recibió la licencia de organización, que es la primera de dos autorizaciones que se requieren para funcionar como entidad financiera en el país).

Revolut indicó, casi en paralelo a las declaraciones de Espinosa, que empezará sus operaciones en Perú entre fines del 2027 e inicios del 2028. Si bien una entidad bancaria puede contar con todas las licencias, dependerá de su propia estrategia o condiciones de negocio definir en qué momento empieza efectivamente a ofrecer sus productos o servicios en el mercado local.

Sergio Espinosa, jefe de la SBS. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Espinosa aseguró, asimismo, que la uruguaya Prex “ya está a punto de empezar a operar”, luego de haber obtenido las licencias, de organización, y luego la de funcionamiento para una empresa de crédito (antes edpyme). “Ya están terminando algunos detalles internos. Se trata de una empresa que tiene una billetera digital, más préstamos, pero sin captación de ahorros”, precisó.

“La superintendencia mira con mucha simpatía la entrada de nuevos competidores. Yo creo que es algo que se necesita; siempre se necesita más competencia en cualquier mercado y por eso hemos facilitado enormemente todo lo que son los procedimientos internos. Ya hemos eliminado requisitos que antes existían para una licencia”, agregó el funcionario.

Prex está finalizando "algunos detalles internos", según el superintendente Sergio Espinosa.

SOBRE EL AUTOR Víctor Melgarejo Director periodísto (e) | Editor central, Ing. Economista de la UNI, diplomado en comunicación en la UDEP y estudios en Centrum. Más de 20 años de experiencia profesional en periodismo económico y comunicación, en negocios, finanzas y economía.