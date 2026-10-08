Prex ya obtuvo la licencia de funcionamiento por parte de la SBS. Foto: composición de Gemini.
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Víctor Melgarejo
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Guillermo Westreicher Herrera
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El sistema financiero peruano está recibiendo competidores con mucho peso orientados a la oferta digital, ¿quiénes son?

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