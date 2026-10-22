Las lluvias pueden interrumpir carreteras, retrasar la llegada de mercadería o reducir las ventas de las bodegas, estimó Neuhaus. Foto: GEC
Las lluvias pueden interrumpir carreteras, retrasar la llegada de mercadería o reducir las ventas de las bodegas, estimó Neuhaus. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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planteó aplicar unas líneas de garantías crediticias en favor de las empresas privadas a fin de garantizar la continuidad de servicios pese a las lluvias e inundaciones.

A su criterio, se requiere una labor articulada con Cofide (Corporación Financiera de Desarrollo)

“El MEF tiene que dar la última palabra, pero por ejemplo, Backus. La cerveza llega a todos lados. Ellos dan crédito a las bodegas y en una semana tienen que darle vuelta, pero con lluvias y cortes de carreteras, no van a llegar”, explicó a Canal N.

Según Neuhaus, las empresas tendrían una línea de crédito de garantía para que

“Los bancos le dirán a Backus esas líneas que tu das (sic) te garantizo un porcentaje que va al no pago. Es un Reactiva Perú con garantía del Cofide”, mencionó.

Por otro lado, aclaró que las empresas privadas avanzan en la descolmatación de ríos y movimientos de tierras con maquinaria amarilla, mientras que se analiza también crear incentivos que faciliten la entrada de donaciones extranjeras.

“Tener en aduana un fast track para guía rápida de donaciones, para que salgan y no se queden trancadas”, apunto.

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