Hay 15 medidas orientadas al fenómeno de El Niño, varias con enfoque en infraetructura. (Foto: Javier Tantarico)
Hay 15 medidas orientadas al fenómeno de El Niño, varias con enfoque en infraetructura. (Foto: Javier Tantarico)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El pleno del Senado aprobó ayer el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores que delega facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno de El Niño (FEN), por un plazo de 90 días calendarios.

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