El Congreso de la República destinó cerca de S/ 3 millones de recursos públicos a la remodelación de dos comedores del Palacio Legislativo, uno de ellos reservado para diputados y senadores. Estos trabajos incluyeron la instalación de pisos de piedra sinterizada, iluminación decorativa, sillas tapizadas en cuero verde y mobiliario de estilo Luis XV, conforme a documentos recogidos por Cuarto Poder.

Esta intervención —la cual, según el dominical, respondieron a servicios de mantenimiento integral— terminó por transformar la apariencia de ambos ambientes en el Parque Congresal, en la parte trasera del coloso de la avenida Abancay.

De acuerdo con el reportaje dominical, el proyecto fue aprobado en abril de este año por la Mesa Directiva del anterior Congreso, entonces encabezada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien actualmente ejerce como senador.

El monto invertido ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de destinar un presupuesto de esa magnitud a mejorar las condiciones de los comedores parlamentarios, así como sobre la correspondencia entre los trabajos ejecutados y el objeto de la contratación.

Detalles de la remodelación

El informe del dominical sostiene que la contratación contemplaba el mantenimiento integral de dos ambientes: el comedor 1, destinado exclusivamente a diputados y senadores, y el comedor 2, utilizado por los trabajadores del Congreso.

Aunque las especificaciones técnicas establecían diferencias entre ambos espacios, particularmente en lo relacionado con el mobiliario y los elementos decorativos.

En el caso del comedor parlamentario, se solicitó el suministro e instalación de pisos de porcelanato de alto tránsito, piedra sinterizada, enchapes blancos brillantes para paredes, alfombras, tabiques de drywall reforzados con madera, cielos rasos, puertas de vidrio templado y espejos ornamentales.

Asimismo, los requerimientos incluyeron mobiliario de estilo Luis XV, entre ellos mesas de madera con patas talladas, sofás tapizados, aparadores y mesas de centro con tablero de vidrio.

Los papeles en cuestión arrojan que el procedimiento fue presentado como un servicio de mantenimiento integral destinado a garantizar la operatividad de los comedores del Palacio Legislativo.