Tras las elecciones regionales y municipales 2026, los Jurados Electorales Especiales (JEE) comenzarán desde este lunes 12 de octubre las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio.

Según el JNE, se tenían programadas 105 audiencias, siendo el JEE Lima Sur 2 el que dará inicio a este procedimiento excepcional.

Estas audiencias públicas podrán verse en tiempo real por el portal web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y también en el canal JNE Media (552 de Movistar) y redes sociales institucionales.

¿Cómo están programadas las audiencias del conteo de votos?

Lunes 12 de octubre:

-JEE Lima Sur 2: 8:30 a.m. Mesa de sufragio N° 059957 Villa El Salvador/Lima

-JEE Atalaya: 9:00 a.m. Mesa sufragio N° 084943 Tahuanía/Atalaya/Ucayali

-JEE Lima Sur 2: 9:35 a.m. Mesa de sufragio N° 059972 Villa El Salvador/Lima

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-JEE Cañete: 10:00 a.m. Mesa de sufragio N° 062384 Lima/Cañete/Nuevo Imperial

-JEE Puno: 10:30 a.m. Mesa de sufragio N° 904467 Acora/Puno/Puno

-JEE Lima Sur 2: 10:40 a.m. Mesa de sufragio N° 059994 Villa El Salvador/Lima

-JEE Pasco: 11:00 a.m. Mesa de sufragio N° 068435 Goyllarisquiza/Daniel Alcides Carrión/Pasco

-JEE Atalaya: 11:00 a.m. Mesa de sufragio N° 084974 Sepahua/Atalaya/Ucayali

-JEE Lima Sur 2: 11:45 a.m. Mesa de sufragio N° 060001 Villa El Salvador/Lima

-JEE Cañete: 2:00 p.m. Mesa de sufragio N° 062085 Lima/Cañete/Chilca

-JEE Condesuyos: 2:00 p.m. Mesa de sufragio N° 009313 Sayla/La Unión/Arequipa

-JEE Lima Sur 2: 2:30 p.m. Mesa de sufragio N° 061800 Villa El Salvador/Lima

-JEE Lima Sur 2: 2:30 p.m. Mesa de sufragio N° 060009 Villa El Salvador/Lima

-JEE Sullana: 3:00 p.m. Mesa de sufragio N° 073388 Piura/Talara/Máncora

-JEE Lima Sur 2: 3:35 p.m. Mesa de sufragio N° 061786 Lima/Lima/Villa El Salvador

-JEE Sullana: 4:00 p.m. Mesa de sufragio N° 072595 Piura/Sullana

-JEE Lima Sur 2: 4:40 p.m. Mesa de sufragio N° 060172 Lima/Lima/Villa El Salvador

-JEE Sullana 5:00 p.m. Mesa de sufragio N° 071014 Piura/Ayabaca/Pacaipampa

-JEE Lima Sur 2: 5:45 p.m. Mesa de sufragio N° 059141 Lima/Lima/Villa El Salvador

Martes 13 de octubre:

-JEE Callao: 8:00 a.m Mesa de sufragio N° 083414 Mi Perú, Callao

-JEE Cañete: 08:30 a.m. Mesa de sufragio N° 062487 Lima/Cañete/San Luis

-JEE Lima Este 1: 08:30 a.m. Mesa de sufragio N° 061247 Lima/Lima/Santa Anita

-JEE Bongará: 08:30 a.m. Mesa de sufragio N° 000379 Amazonas/Bongará/Florida

-JEE Huamanga: 8:30 a.m. Mesa de sufragio N° 900969 Vinchos/Huamanga/Ayacucho

-JEE Lima Centro: 09:00 a.m.

-JEE Mariscal Cáceres: 09:00 a.m. Mesa de sufragio N° 078501 San Martín/Bellavista/San Pablo

-JEE Jaén: 9:00 a.m. Mesa de sufragio N° 013714 Pomacahua/Jaén/Cajamarca

-JEE San Román: 09:00 a.m. Mesa de sufragio N° 075785 Puno/San Román/Juliaca

-JEE Callao: 09:20 a.m. Mesa de sufragio N° 082605 Ventanilla/Callao

-JEE Lima Este 1: 1 9:30 a.m. Mesa de sufragio N° 061797 Santa Anita/Lima