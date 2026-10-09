En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales, los Jurados Electorales Especiales (JEE) recibieron 6,930 expedientes de actas observadas remitidas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) como parte del cómputo de los resultados electorales, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Durante una conferencia de prensa, Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE , precisó que a partir de las actas observadas se crearon 6,841 expedientes y 89 están en proceso de creación.

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“De los 6,841 que están generados, los Jurados Electorales Especiales ya han atendido 2,402 expedientes y nos quedarían 4,439 por resolver o atender. De esos expedientes que ya han sido atendidos se han presentado tres apelaciones”, indicó.

Asimismo, explicó que se generaron 66 expedientes de actas siniestradas o extraviadas, de las cuales dos se han atendido y 64 están pendientes de resolver.

Por otro lado, Jorge Valdivia explicó que las actas siniestradas son aquellas que se pierden durante el traslado desde los locales de votación hacia las ODPE o que se ven afectadas por hechos de violencia registrados en los centros de votación.

“De estos expedientes que se han generado: actas procesadas y actas siniestradas y extraviadas, ya se han generado 311 expedientes de recuento de votos, de los cuales se han programado siete y están pendientes de programar 304 audiencias”, dijo.

El funcionario también informó que la primera audiencia de recuento de votos está programada para este lunes 12 de octubre, desde las 9:00 a. m., en el JEE de Atalaya, en Ucayali.

Fijan plazo para el recuento de votos

Los JEE tienen plazo hasta el 28 de octubre para llevar a cabo las audiencias de recuento de votos de las Elecciones Regionales y Municipales, informó el representante del JNE.

La fecha límite fue establecida mediante un acuerdo del pleno del organismo electoral del pasado 30 de setiembre.