Los ciudadanos de las 15 regiones donde se realizará la segunda vuelta regional del próximo 6 de diciembre ya pueden consultar su local de votación y verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para acceder a esta información, los electores deben ingresar a la plataforma consultaelectoral.onpe.gob.pe desde cualquier dispositivo y colocar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

El sistema permite conocer la dirección y las referencias del local asignado, así como el número de mesa de sufragio y el orden de elector.

La ONPE recomendó verificar estos datos con anticipación, debido a que algunos locales utilizados en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre ya no estarán disponibles para esta nueva jornada electoral.

Por ello, tras realizar supervisiones en las 15 regiones, el organismo electoral efectuó modificaciones en la asignación de determinados recintos.

¿FUISTE ELEGIDO MIEMBRO DE MESA?

Los ciudadanos que hayan sido seleccionados como miembros de mesa también podrán descargar su credencial a través de la plataforma y registrarse para elegir la modalidad en la que recibirán la compensación económica de S/ 165.

Asimismo, tendrán acceso a la capacitación virtual para cumplir con las funciones asignadas durante la jornada electoral.

La herramienta está disponible en español, quechua e inglés e incorpora opciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como lectores de pantalla y navegación mediante teclado.

También permite modificar el tamaño del texto, el interlineado, el contraste y utilizar fuentes adaptadas para personas con dislexia.

Adicionalmente, las personas con discapacidad pueden inscribirse en el Sistema para Registro de Personas con Discapacidad (REDIS) de la ONPE, con el propósito de acceder a mayores facilidades para ejercer su derecho al voto en futuros procesos electorales.

ONPE DISTRIBUYE MATERIAL ELECTORAL

En paralelo, la ONPE inició este viernes 20 de noviembre el traslado progresivo del material electoral hacia las 63 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), que tendrán a su cargo la organización de la segunda elección regional.

La distribución comenzó a las 6:00 a. m. por vía terrestre y aérea. Los primeros insumos fueron trasladados en dos camiones, bajo custodia de la Policía Nacional, desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicado en Lurín, hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

#ONPEinforma | Hoy, viernes 20 de noviembre, iniciamos el traslado progresivo de material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), en el marco de la Segunda Elección Regional 2026, que se realizará el 6 de diciembre. #SER2026 #ONPEenRegiones https://t.co/CM28N1STul — ONPE (@ONPE_oficial) November 20, 2026

El organismo electoral informó que el traslado terrestre continuará diariamente hasta el martes 24 de noviembre, con el objetivo de completar el abastecimiento de las 63 ODPE, en las 15 regiones.

Para este sábado está previsto el envío de material a las oficinas descentralizadas de Caylloma, Arequipa, Mollendo y Camaná, en Arequipa; Ilo y Mariscal Nieto, en Moquegua; y Tacna.