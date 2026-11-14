La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el traslado de material de capacitación hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de distintas regiones del país, como parte de los preparativos para la segunda vuelta electoral del próximo 6 de diciembre.

El despliegue comenzó el viernes 13 de noviembre desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicado en Lurín, e incluyó envíos por vía aérea y terrestre a las sedes descentralizadas.

Los primeros traslados aéreos tuvieron como destino las ODPE de Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, en Loreto.

En paralelo, se organizaron envíos terrestres hacia oficinas electorales de Pasco, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Puno.

El operativo también contempla la distribución de materiales hacia las ODPE de Piura, Tumbes, Arequipa, Moquegua y Tacna, así como a distintas sedes de Cajamarca.

Hoy sábado continuó el despliegue de camiones hacia oficinas electorales de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima, Áncash, Junín y Pasco. La ONPE precisó que las unidades cuentan con monitoreo satelital durante sus recorridos.

DETALLE DEL MATERIAL

El material trasladado incluye cartillas informativas para electores, personeros, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como representantes del Ministerio Público.

También comprende manuales de instrucción para miembros de mesa, ánforas plegadas, notificaciones, señalización para los locales de votación y relaciones de electores para las jornadas de capacitación.

La distribución contempla envíos a distintas localidades del país y cuenta con monitoreo satelital. La segunda vuelta regional se realizará el próximo 6 de diciembre. Foto: Onpe.

En el caso de los miembros de mesa, las sesiones permitirán reforzar sus conocimientos sobre las funciones que deberán cumplir durante la instalación de las mesas, el sufragio y el escrutinio.

Para ello, podrán acudir a las sedes descentralizadas y oficinas distritales, además de participar en la jornada presencial programada para el 29 de noviembre.

ENSAMBLAJE

En paralelo, la entidad electoral inició el ensamblaje del material electoral que será utilizado durante la jornada de sufragio de la segunda vuelta regional.

Para esta labor se habilitaron seis líneas de producción, en las que participan 350 especialistas electorales. Según el cronograma de la ONPE, el proceso culminará el 20 de noviembre.

A partir de esa fecha está prevista la distribución del material electoral hacia las 63 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).