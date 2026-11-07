El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya establecido, en la etapa final del proceso electoral, el criterio que impide a los exalcaldes asumir la conducción de sus municipalidades tras postular como primeros regidores.

El titular de la PCM consideró que las reglas electorales debieron definirse y comunicarse antes del desarrollo de los comicios, y no cuando el proceso ya se encontraba avanzado.

“Si querían plantear una regla de juego, han debido plantearla antes y no esperar el último momento”, sostuvo el premier.

Galarreta sobre decisión del JNE

El jefe del gabinete ministerial sostuvo que, si bien el JNE es la máxima autoridad en materia electoral, los criterios de interpretación de la normativa también debieron darse a conocer antes del inicio de la inscripción de candidaturas.

En esa línea, Luis Galarreta fijó su posición en favor de la reelección de autoridades municipales y regionales.

“En lo general, yo siempre lo he dicho públicamente, yo estoy a favor de la reelección. Además, yo he sido reelecto en tres periodos en algún momento, y la reelección también de las autoridades locales”, manifestó.

Además, el premier señaló, que las agrupaciones políticas y los candidatos que consideren afectados sus derechos por la decisión del organismo electoral deberán acudir a las instancias legales correspondientes para cuestionar la constitucionalidad del criterio aplicado.