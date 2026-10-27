Los resultados de las elecciones municipales, provinciales y distritales se conocerán durante la segunda semana de diciembre, estimó Ernesto Rosales, especialista legal del Jurado Nacional de Elecciones.

Además, el representante del órgano electoral precisó que la fecha dependerá de la resolución de las actas observadas y los recuentos de votos que continuaran a cargo de los jurados electorales especiales.

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En entrevista con Canal N, Rosales dio a conocer que, de acuerdo el reporte del organismo electoral, se había resuelto el 99.8% de las actas observadas y se había realizado el 84% de los recuentos de votos en todo el país.

Según el especialista, los jurados electorales especiales y el Pleno del JNE permanecen en sesión permanente, para resolver los recuentos y las actas impugnadas.

EL 28 DE OCTUBRE DEBE CONCLUIR RECUENTO DE VOTOS

Como se recuerda el plazo máximo para concluir con las audiencias de recuentro de votos es este 28 de octubre. En esa línea, Rosales explicó que esta fecha responde a la necesidad de contar con el tiempo necesario para organizar la segunda elección regional, prevista para el próximo 06 de diciembre.

En el caso de las elecciones municipales, tanto provinciales como distritales, señaló que no existe una fecha limite equivalente para concluir con los recuentos. Por lo que el proceso continuará hasta revelar los casos pendientes.

JNE NO DEFINE SITUACIÓN DE LÓPEZ ALIAGA Y RENOVACIÓN POPULAR

Al ser consultado sobre la situación del excandidato presidencial, Rafael López aliaga y la lista de Renovación Popular, el vocero del JNE sostuvo que todavía no puede adelantar una decisión mientras no se complete el procesamiento de las actas y se identifique las listas ganadoras.

Asimismo, el especialista explicó que, una vez procesado el 100% de las actas de los jurados electorales especiales deberán evaluar los casos en los que una lista no tenga un candidato a la alcaldía.

“Una vez que estén resueltas las actas y los votos de la ciudadanía expresados de manera firme en los resultados, tendremos el 100 % de las actas procesadas y podemos tener ya identificadas a las listas ganadoras”, señaló.

Rosales precisó que la justicia electoral contempla dos instancias: primero resuelve el jurado electoral especial correspondiente y, de ser el caso, posteriormente se pronuncia el Pleno del JNE.

Rafael López Aliaga estuvo con sus asesores, mientras Francis Allison acatará la voluntad popular sin dramas. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

“El Jurado Electoral Especial, sobre el caso concreto, y en su oportunidad el Pleno, tomarán la decisión correspondiente. Hay que recordarle a la ciudadanía que la justicia electoral es de doble instancia”, agregó.

Actualmente, el JNE no ha establecido una fecha para pronunciarse específicamente sobre la situación de Renovación Popular. Esta decisión quedará sujeta a la culminación del procesamiento de las actas y a la evaluación de las instancias electorales.