La fecha límite para realizar las audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones regionales 2026 es este miércoles 28 de octubre, a fin de facilitar la realización de la segunda vuelta electoral en aquellas regiones donde los candidatos no alcanzaron más del 30% de los votos válidos.

De acuerdo con la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el procesamiento de actas observadas, siniestradas o extraviadas, son 171 las actas enviadas a recuento de votos para la elección de gobernador regional y 810 para la elección de consejeros regionales.

En el caso de la elección de gobernador regional, hasta hoy, miércoles 14, a las 11:00 horas, había 114 actas pendientes de programación de audiencia de recuento de votos (66.67 %); 49 actas tenían audiencia pública programada (28.65 %), mientras que ocho actas ya habían pasado por la audiencia de recuento de votos (porcentaje pendiente de verificación), informó la Agencia Andina.

¿Cuándo se realiza el recuento de votos?

El recuento de votos es un procedimiento que permite a los Jurados Electorales Especiales (JEE) volver a contar las cédulas de sufragio de una determinada mesa, con el fin de evitar que los errores en las actas lleven a anular la votación.

El JNE fijó el 6 de diciembre de 2026 como fecha para llevar adelante la segunda vuelta. Foto: GEC.

Procede el recuento de votos cuando las actas no tienen las firmas de los miembros de mesa o presentan datos incompletos o ilegibles; cuando los votos son mayores que el número total de votantes o electores hábiles, o en caso de extravío o siniestro de alguno de los ejemplares de las actas.

Durante una audiencia pública de recuento de votos, el presidente del JEE abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de sufragio de una mesa, los muestra a los asistentes y lee en voz alta su contenido. Luego, los pasa al segundo y al tercer miembro para que confirmen el sentido del voto.

Concluido el conteo, se elabora el acta con los resultados obtenidos. No está permitido que los personeros impugnen los votos ni los resultados del recuento.

Segunda vuelta regional

El JNE fijó el 6 de diciembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional (SER) 2026 en las circunscripciones donde ninguna de las fórmulas que participaron en los comicios del 4 de octubre alcanzó por lo menos el 30 % de los votos válidos.

Para esta segunda elección regional, los miembros de mesa (titulares y suplentes) serán los mismos que fueron seleccionados por sorteo público para la primera vuelta, realizada el 4 de octubre.

En caso de que los miembros designados (titulares o suplentes) no asistan a la apertura de la mesa, el personal de la ONPE asumirá el procedimiento de conformación de la mesa con los electores de la fila.

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