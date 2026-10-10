Los Jurados Electorales Especiales (JEE) procesaron el 100% de las actas electorales observadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un nuevo comunicado, el organismo electoral señaló que los JEE atendieron 6,964 actas observadas, de las cuales 421 han sido enviadas para el recuento de votos, mientras que otras 70 actas fueron reportadas como siniestradas o extraviadas.

¿Qué sigue con las actas observadas?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) remiten las actas observadas a los JEE acompañadas de un reporte, que evalúan cada caso.

En ese caso, el JNE emite un pronunciamiento al respecto, comparando el acta observada por la ODPE y la que le corresponde.

Las decisiones de los JEE pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE dentro de los tres días calendario siguientes a su publicación. El organismo electoral revisará los casos en audiencia pública y resolverá en última y definitiva instancia.

Una vez concluido el trámite, las actas serán devueltas a las ODPE para su incorporación al cómputo oficial.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la proclamación de resultados podría realizarse durante la primera semana de noviembre. Asimismo, precisó que el organismo fijó el 28 de octubre como fecha límite para efectuar los recuentos de votos.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se elegirán 13,148 autoridades en todo el país, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,696 alcaldes distritales.