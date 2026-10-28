El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ernesto Rosales, anunció que los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) se darán entre la primera y segunda semana de noviembre.

“Los resultados de estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 se harán en los próximos días, entre la primera y segunda semana de noviembre. En ese sentido, los jurados electorales especiales ya realizan las proclamaciones correspondientes como dispone la ley y la ciudadanía conocerá quiénes son sus autoridades finalmente elegidas en este proceso comicial”, manifestó.

En declaraciones al canal del JNE indicó que este proceso se dará tras culminar con el recuento de votos y se tengan al 100% las actas procesadas en una determinada circunscripción electoral, para luego pasar al momento de la proclamación.

Los electores acudieron a las urnas para elegir a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030. Foto: GEC.

“Estamos viendo ya que algunos jurados electorales especiales han culminado, están ya próximos a proclamar y en los siguientes días comenzarán a efectuarse las proclamaciones correspondientes”, refirió.

El vocero del JNE sostuvo que conforme se vayan realizando las proclamaciones de manera progresiva, se emitirán los resultados finales del proceso de sufragio desarrollado el pasado 4 de octubre.

“De esta manera se dará a la ciudadanía una respuesta respecto de quiénes serán sus autoridades elegidas ahora en estas votaciones, respecto de los resultados oficiales que se hayan ya emitido por parte del Jurado Nacional de Elecciones”, agregó.