El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió la decisión adoptada por el pleno de la institución que establece que los alcaldes que fueron elegidos como primeros regidores y ejercieron la alcaldía en el periodo inmediatamente anterior no podrán ser proclamados ni recibir credenciales para asumir nuevamente ese cargo.

“Nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta. Íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo”, sostuvo Burneo ante la prensa, al explicar los alcances del pronunciamiento del organismo electoral.

El JNE comunicó el sentido de la resolución de su pleno el viernes a las 8:00 p.m., cuando todavía se encontraba pendiente que el conteo oficial de las elecciones para la Alcaldía de Lima alcanzara el 100%. Con este criterio, Jeanette Alonzo, quien postuló como segunda regidora en la lista de Renovación Popular, podría asumir el sillón municipal.

Burneo señaló que la participación de alcaldes en ejercicio como candidatos a primer regidor no constituye una situación nueva y recordó que esta posibilidad se presentó en los procesos electorales de 2018 y 2022, así como en el actual. Incluso, indicó que en las elecciones de 2018 hubo casos en los que estos candidatos resultaron elegidos.

Roberto Burneo, presidente del JNE, defendió el criterio del pleno sobre la prohibición de utilizar la sucesión municipal para concretar una reelección inmediata. Foto: GEC.

Sin embargo, precisó que el aspecto que debía resolver el pleno era si esa candidatura podía convertirse en un mecanismo para retornar inmediatamente a la alcaldía, mediante una eventual sucesión en el cargo.

La prohibición de reelección inmediata

El titular del JNE recordó que el artículo 194 de la Constitución establece la prohibición de la reelección inmediata de los alcaldes. En ese sentido, explicó que el organismo electoral determinó que esta restricción también alcanza a los mecanismos que pudieran utilizarse para conseguir ese mismo resultado.

“Un alcalde podría postular como primer regidor o como regidor en general, hemos dicho que sí. Un alcalde como primer regidor que sea elegido y que quiera por ese camino ser nuevamente alcalde o por sucesión quiera ser nuevamente alcalde, es un tema que hemos decidido indicando que eso quiebra la prohibición constitucional”, manifestó.

El funcionario agregó que el pleno había previsto resolver las controversias electorales conforme fueran presentándose y de acuerdo con la etapa correspondiente del calendario electoral. En este caso, la decisión se adoptó durante la fase de proclamación de resultados.

Finalmente, Burneo explicó que evitó pronunciarse previamente sobre esta controversia debido a que integra el órgano colegiado encargado de resolverla . Por ello, remarcó que la posición comunicada corresponde a una decisión institucional del pleno del JNE y no a una opinión individual.

“Yo no me he pronunciado porque yo no puedo adelantar opinión, soy parte de un colegiado. Es el colegiado, el jurado quien ha determinado claramente eso”, concluyó.