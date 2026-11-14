Renovación Popular obtuvo el primer lugar en las elecciones del 4 de octubre al 100% de actas contabilizadas. (Foto: Composición / Inteligencia Artificial)
Renovación Popular obtuvo el primer lugar en las elecciones del 4 de octubre al 100% de actas contabilizadas. (Foto: Composición / Inteligencia Artificial)
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Redacción Gestión
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Las Elecciones Regionales y Municipales en el Perú se realizaron el domingo 4 de octubre de 2026. Más de un mes de haberse realizado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo de votos correspondiente a la elección municipal provincial de Lima Metropolitana.

Al 100% de actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular Perú obtuvo 1,554,928 votos, equivalente al 27,685% de votos válidos y se convirtió en la virtual ganadora de la Alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030.

En el segundo lugar quedó Francis Allison, candidato a la Alcaldía por Avanza País, con 1,505,835 (26,811%) de votos válidos. La diferencia entre ambas organizaciones es de 49,093 votos. En tercer lugar se ubicó Carlos Bruce, de Somos Perú, con 847,409 votos (15,088%), mientras que Daniel Urresti, de Podemos Perú, quedó en cuarto lugar con 8,023%.

La semana pasada, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que los alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no recibirán la credencial de alcalde para el periodo 2027-2030.

De aplicarse este criterio, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, segunda regidora de Renovación Popular Perú, asumiría la alcaldía en lugar de Rafael López Aliaga.

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