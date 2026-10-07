El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instaló 10 puntos fijos de empadronamiento en distintos sectores de Pachacútec, en el Callao, para facilitar que los ciudadanos que viven en el área de consulta puedan registrarse para participar en la consulta popular sobre la creación del distrito de Pachacútec, que se realizará el 25 de julio de 2027.

Los puntos fijos están ubicados en lugares conocidos y de fácil acceso para los vecinos, como mercados, colegios, comisarías, parques y locales comunales. De esta manera, los ciudadanos no solo podrán esperar la visita del personal de Reniec en sus viviendas, sino que también podrán acercarse al punto fijo más cercano para realizar su empadronamiento.

El empadronamiento se realiza hasta el 20 de noviembre de 2026 y comprende tanto visitas casa por casa como atención en estos puntos fijos.

Conoce dónde están los 10 puntos fijos

Para facilitar el empadronamiento a los vecinos, Reniec ha establecido un punto fijo en cada uno de los 10 sectores del área de consulta:

Sector 01 – Caseta de Seguridad: Grupo Residencial C3, Mz. N1 (detrás del Mercado de Villa).

Sector 02 – Reniec Pachacútec: Cruce Av. F con Miguel Grau.

Sector 03 – Botica Vida Luz: Cruce Av. Santa Rosa con Av. 150, izquierda.

Sector 04 – Mercado Ayllu: AAHH Inca Garcilazo de la Vega, Mz. G.

Sector 05 – Mercado Santa Isabel: Cruce Av. Los Constructores con Ca. F 40.

Sector 06 – Comisaría de Pachacútec: Cruce Av. 225 con Av. Hiroshima.

Sector 07 – Comedor Popular Keiko Fujimori: Av. Los Cedros, Mz. J, Lt. 14-15.

Sector 08 – Parque Monitor Huascar: Cruce Av. Los Topógrafos con Av. Electricista.

Sector 09 – Mercado Unión: Cruce Av. Bolivia con Av. Mi Perú.

Sector 10 – Mercado Oasis: AAHH Oasis 1.

Los ciudadanos deberán presentar la documentación que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos: ciudadanos de 18 años o más, estar inscritos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales de Perú (RUIPN), contar con DNI y registrar su domicilio dentro del área de consulta.

Más de 95 mil electores decidirán el 25 de julio del 2027 si es que desean que Pachacutec se convierta en un distrito. (Foto: Andina)

Los requisitos básicos para alcanzar la calificación de apto es tener acreditado los dos años de residencia en la zona de consulta, lo que significa que su DNI debe consignar en su ubigeo que vive en el ámbito de consulta. Por lo tanto, si el DNI tiene un ubigeo diferente al lugar en el que realizará la consulta, en la etapa de calificación que realizará el área legal, no podría ser considerado apto.

El ubigeo (Código de Ubicación Geográfica) es un código numérico de seis dígitos que identifica de forma única un departamento, provincia y distrito en el Perú. Los primeros 2 dígitos identifican el departamento, los siguientes 2 dígitos identifican la provincia, y los últimos 2 dígitos identifican el distrito.

Convocatoria a consulta popular

El JNE convocó mediante resolución a consulta popular con fines de demarcación territorial en el procedimiento para la creación del distrito de Pachacútec, en la Provincia Constitucional del Callao.

La pregunta sometida a consulta popular será: ¿Está de acuerdo con la creación del distrito de Pachacútec, en la Provincia Constitucional del Callao?, y se darán las opciones SI y NO para marcar.