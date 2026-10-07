La obra Evitamiento Chiclayo–Lambayeque (EV-08) – Zona Norte forma parte de la concesión de la Autopista del Sol y contempla una inversión de US$ 51.8 millones. Foto: Contraloría.
La obra Evitamiento Chiclayo–Lambayeque (EV-08) – Zona Norte forma parte de la concesión de la Autopista del Sol y contempla una inversión de US$ 51.8 millones. Foto: Contraloría.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La advirtió que han transcurrido más de nueve años desde que venció el plazo establecido para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entregue al concesionario de la las áreas necesarias para ejecutar y culminar la obra obligatoria Evitamiento Chiclayo–Lambayeque (EV-08) – Zona Norte, cuya inversión total asciende a US$ 51.8 millones.

Este proyecto comprende la Vía de Evitamiento (EV-08), el Puente Lambayeque (EV-08) y el Intercambio Vial Lambayeque (EV-08).

Según el Informe de Hito de Control N.° 12035-2026-CG/APP-SCC, elaborado tras una evaluación realizada entre el 14 de agosto y el 2 de setiembre de 2026, la inversión ejecutada reconocida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), al 31 de julio de 2026, alcanzaba US$ 21.6 millones en la obra Evitamiento (EV-08), US$ 1.05 millones en el Puente Lambayeque y US$ 3.09 millones en el Intercambio Vial Lambayeque.

Terrenos pendientes

Para verificar el cumplimiento de esta obligación, la Contraloría solicitó información sobre la entrega parcial o integral de las áreas involucradas. Como parte de la documentación recibida, se encuentra el Acta de Trato Directo acordada entre el concedente y el concesionario, que estableció tres etapas para la entrega de los terrenos. A la fecha de la evaluación, las dos primeras ya habían sido cumplidas.

La obra Evitamiento Chiclayo–Lambayeque (EV-08) – Zona Norte forma parte de la concesión de la Autopista del Sol y contempla una inversión de US$ 51.8 millones. Foto: Contraloría.
La obra Evitamiento Chiclayo–Lambayeque (EV-08) – Zona Norte forma parte de la concesión de la Autopista del Sol y contempla una inversión de US$ 51.8 millones. Foto: Contraloría.

Sin embargo, al mes de setiembre permanecía pendiente la entrega de 83 predios para la ejecución de la obra. De este total, 52 ya habían sido adquiridos o transferidos y estaban inscritos registralmente a favor del MTC; 17 predios privados aún no habían sido adquiridos o transferidos; dos predios privados tenían pagos con mejoras; y en 12 casos no existía documentación que permitiera determinar su situación.

La comisión de control también advirtió que el concesionario había ejecutado el tramo correspondiente a la tercera etapa del Acta de Trato Directo sin contar con la totalidad de las áreas entregadas.

El MTC señaló que los 83 predios aún no habían sido entregados debido a la existencia de interferencias. No obstante, la Contraloría constató que todavía faltaba adquirir 29 predios.

Cinco interferencias pendientes

En una inspección realizada el 15 de julio de 2026 en la zona de la obra, los auditores identificaron seis interferencias. Una de ellas, correspondiente a una red eléctrica, ya fue liberada.

Por ello, permanecen pendientes cinco interferencias: dos redes de telecomunicaciones, un pozo séptico, una red eléctrica y una red de gas natural.

La Contraloría señaló que estas situaciones afectan la culminación de la obra y limitan el uso de la infraestructura vial por parte de los usuarios.

Ante ello, recomendó comunicar las situaciones advertidas a la directora de la Dirección de Programas y Proyectos en Transportes del MTC y a la presidenta del Consejo Directivo del Ositran, con el objetivo de que adopten acciones correctivas urgentes que permitan culminar la obra y ponerla al servicio de la población beneficiaria.

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: Contraloría detecta indicio de irregularidad en servicio contratado para Lote 192
MTC anuncia destrabe de nuevo puerto de Marcona, ante cuestionamientos de Contraloría
Contraloría detecta demora en entrega y uso de equipos biomédicos por S/1.5 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.