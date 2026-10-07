La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que han transcurrido más de nueve años desde que venció el plazo establecido para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entregue al concesionario de la Autopista del Sol las áreas necesarias para ejecutar y culminar la obra obligatoria Evitamiento Chiclayo–Lambayeque (EV-08) – Zona Norte, cuya inversión total asciende a US$ 51.8 millones .

El contrato de concesión de la Autopista del Sol, que conecta Trujillo (La Libertad) con Sullana (Piura), fue suscrito el 25 de agosto de 2009 entre el MTC y un concesionario privado. La concesión tiene un plazo de 25 años y contempla una inversión de US$ 733.9 millones, de los cuales US$ 51.8 millones corresponden a la obra Evitamiento (EV-08) – Zona Norte.

Este proyecto comprende la Vía de Evitamiento (EV-08), el Puente Lambayeque (EV-08) y el Intercambio Vial Lambayeque (EV-08).

Según el Informe de Hito de Control N.° 12035-2026-CG/APP-SCC, elaborado tras una evaluación realizada entre el 14 de agosto y el 2 de setiembre de 2026, la inversión ejecutada reconocida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), al 31 de julio de 2026, alcanzaba US$ 21.6 millones en la obra Evitamiento (EV-08), US$ 1.05 millones en el Puente Lambayeque y US$ 3.09 millones en el Intercambio Vial Lambayeque.

Terrenos pendientes

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de concesión, el MTC, en su calidad de concedente, debía entregar al concesionario las áreas requeridas para la ejecución de la obra como máximo el 30 de agosto de 2017.

Para verificar el cumplimiento de esta obligación, la Contraloría solicitó información sobre la entrega parcial o integral de las áreas involucradas. Como parte de la documentación recibida, se encuentra el Acta de Trato Directo acordada entre el concedente y el concesionario, que estableció tres etapas para la entrega de los terrenos. A la fecha de la evaluación, las dos primeras ya habían sido cumplidas.

La obra Evitamiento Chiclayo–Lambayeque (EV-08) – Zona Norte forma parte de la concesión de la Autopista del Sol y contempla una inversión de US$ 51.8 millones. Foto: Contraloría.

Sin embargo, al mes de setiembre permanecía pendiente la entrega de 83 predios para la ejecución de la obra. De este total, 52 ya habían sido adquiridos o transferidos y estaban inscritos registralmente a favor del MTC; 17 predios privados aún no habían sido adquiridos o transferidos; dos predios privados tenían pagos con mejoras; y en 12 casos no existía documentación que permitiera determinar su situación.

La comisión de control también advirtió que el concesionario había ejecutado el tramo correspondiente a la tercera etapa del Acta de Trato Directo sin contar con la totalidad de las áreas entregadas.

El MTC señaló que los 83 predios aún no habían sido entregados debido a la existencia de interferencias. No obstante, la Contraloría constató que todavía faltaba adquirir 29 predios.

Cinco interferencias pendientes

En una inspección realizada el 15 de julio de 2026 en la zona de la obra, los auditores identificaron seis interferencias. Una de ellas, correspondiente a una red eléctrica, ya fue liberada.

Por ello, permanecen pendientes cinco interferencias: dos redes de telecomunicaciones, un pozo séptico, una red eléctrica y una red de gas natural.

La Contraloría señaló que estas situaciones afectan la culminación de la obra y limitan el uso de la infraestructura vial por parte de los usuarios.

Ante ello, recomendó comunicar las situaciones advertidas a la directora de la Dirección de Programas y Proyectos en Transportes del MTC y a la presidenta del Consejo Directivo del Ositran, con el objetivo de que adopten acciones correctivas urgentes que permitan culminar la obra y ponerla al servicio de la población beneficiaria.