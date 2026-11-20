El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) aprobó por unanimidad 13 medidas para proteger el empleo y afrontar los efectos del fenómeno El Niño. El acuerdo reúne propuestas para atender a la población trabajadora y contribuir a la recuperación de las actividades productivas.

“Hoy contamos con recomendaciones respaldadas por los tres sectores para afrontar El Niño y hemos acordado dar seguimiento a su implementación. Ese es el sentido de recuperar este espacio, alcanzar acuerdos y trabajar para que se traduzcan en protección para los trabajadores y sus familias”, destacó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Las acciones comprenden tres etapas: prevención y preparación, respuesta inmediata, y recuperación y reactivación. Entre ellas figuran capacitar sobre las normas laborales aplicables en emergencias, promover oportunidades de empleo temporal mediante Llamkasun Perú y orientar la inspección laboral hacia la prevención.

Para la recuperación, se plantea impulsar la capacitación y la reinserción laboral, así como el retorno seguro al trabajo.

Para verificar los avances, el Consejo encargó a la comisión tripartita que elaboró las recomendaciones dar seguimiento a su implementación. De esta manera, los tres sectores continuarán participando en la respuesta laboral frente a El Niño.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) (Foto: GEC)

Acuerdo para los futuros reajustes del sueldo mínimo

Durante la sesión también se estableció un plazo máximo de tres meses, contado desde la instalación de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos, para presentar una propuesta técnica sobre el procedimiento y la metodología de ajuste de la remuneración mínima vital.

Este trabajo da continuidad al compromiso asumido tras la reactivación del Consejo de establecer un procedimiento técnico y permanente para evaluar los futuros reajustes del sueldo mínimo, con participación del Gobierno, los trabajadores y los empleadores.

El diálogo continuará en diciembre

El Consejo volverá a reunirse en diciembre para abordar cómo fortalecer su funcionamiento y mejorar la atención de las propuestas laborales. Este trabajo permitirá ordenar el tratamiento de los pedidos presentados por los representantes de los trabajadores y los empleadores.

El Ministerio de Trabajo continuará promoviendo el diálogo entre los tres sectores para impulsar acuerdos que protejan el empleo y mejoren las condiciones laborales, como parte de las prioridades del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.