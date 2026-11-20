¿Realidad o creación de la inteligencia artificial (IA)? La red social TikTok pone en marcha hoy una nueva herramienta para que los usuarios, registrados o no, puedan comprobar de modo propio si un contenido es real o fruto de la IA.

Esta es una de las novedades que la red social ha presentado en su Foro de Seguridad e Innovación 2026 celebrado el jueves en Londres.

En la reunión, en la que han participado periodistas de diferentes países europeos, ha estado muy presente la investigación destapada por la fundación española Maldita.es sobre los más de mil vídeos de abuso sexual infantil que circulaban en la plataforma.

“El contenido sobre abuso a menores está totalmente prohibido en TikTok, pero los criminales encuentran la manera. Para subsanar estas lagunas estamos mejorando las medidas de seguridad y protección”, ha dicho Valiant Richey, director Global de Alianzas, Elecciones e Integridad del Mercado de esa red.

LEA TAMBIÉN: Acuerdo de Meta presiona a YouTube y TikTok para reforzar la protección de los menores

Detectar contenido hecho con IA

Una de las herramientas presentadas en Londres es una página web para verificar si un contenido es real o está hecho con las herramientas de inteligencia artificial de la propia plataforma, TikTok AI.

Quien quiera distinguir la realidad de lo que no lo es debe descargarse el contenido de TikTok que quiera verificar, subirlo a la herramienta, accesible a través del Centro de Transparencia, y en unos segundos obtendrá la respuesta. No hace falta ser usuario para hacer esta comprobación.

Fuentes de la plataforma indican que sus usuarios han hecho más de 5,000 millones de vídeos con sus herramientas de IA. Aunque hay un aviso de si el contenido está hecho de este modo, hay publicaciones que lo evaden.

Canadá prohibió TikTok en dispositivos gubernamentales. Foto: EFE

Evitar el uso ilícito de la imagen ajena

Otra de las violaciones más comunes en la plataforma es utilizar la imagen de otro sin consentimiento. TikTok ha creado una nueva aplicación opcional, llamada ‘Likeness Detection’, que avisará a los creadores de contenidos registrados del uso ilícito de su imagen.

Los creadores verificados que cumplan los requisitos se deben registrar en ‘Likeness Detection’ verificando su identidad a través de un socio externo de confianza.

Cuando se detecten contenidos o cuentas en TikTok que podrían estar utilizando su imagen sin consentimiento recibirán una notificación, podrán revisar el contenido sospechoso y denunciarlo directamente a los equipos de seguridad de la plataforma.

“Aquellos que infrinjan nuestras Normas de la Comunidad sobre representaciones dañinas, engañosas o no consentidas de personas serán eliminados”, ha señalado Tom Varghese, responsable Global de Políticas Públicas de IA en TikTok.

Mayor control parental

El control parental da un paso más y los padres podrán saber con quiénes interactúan sus hijos, a quiénes suman a sus seguidores, a quiénes quitan o bloquean, así como las cuentas con las que intercambian mensajes.

Eso sí, «para asegurar el respecto a la privacidad de los menores», aseguran fuentes de la plataforma, los padres podrán saber «con quién», pero no conocerán qué contenido intercambian.

También podrán recibir notificaciones cuando sus hijos hagan una publicación y conocer qué alcance (audiencia) tiene la misma. El tiempo que los adolescentes pasan en la aplicación será más visible en el control parental con las actualizaciones presentadas.

Prevención en salud mental

Richey ha avanzado que TikTok trabaja con expertos de referencia en salud mental adolescente, entre los que ha citado algunos del Hospital Infantil de Boston y de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, para desarrollar una nueva alerta dirigida a los padres si sus hijos realizan búsquedas repetidas de términos relacionados con las autolesiones o el suicidio.

Una notificación informará en el futuro a los padres si los menores intentan acceder a contenido potencialmente perjudicial y les ofrecerá orientación respaldada por expertos sobre cómo actuar.

Guía para educadores

La plataforma también lanza hoy una Guía de TikTok para Educadores, disponible en su Centro de Seguridad, para que los docentes tengan un compendio de información, herramientas y orientaciones sobre el uso y seguridad en TikTok. Próximamente incorporarán a la guía algunos recursos para usar en las aulas.

Pasión por la lectura, el cine y el ganchillo

TikTok ha informado de los intereses más compartidos por sus usuarios en el último año. Destacan las recomendaciones de libros, hasta el punto de que la plataforma atribuye a ellas la venta de 50 millones de ejemplares literarios en Europa.

El tema que más ha apasionado a los jóvenes usuarios en el último año ha sido el deporte: con un 155% de aumento de contenido compartido en este material.

La curiosidad por las manualidades en la red también se ha disparado (un 46% más de publicaciones). Triunfan el ganchillo, la pintura de cerámica y los tutoriales de piano.

Le sigue el cine, especialmente el manga y animado, con un crecimiento del 42% en las interacciones y 13.5 millones de publicaciones sobre películas de esta temática.

Con información de EFE