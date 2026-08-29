Fundada en 2020, Clapper está disponible en México desde 2023 y anunció su llegada a Colombia a fines de julio de 2026. En Perú, alcanza los 700 mil usuarios registrados e identifica oportunidades especialmente en estilo de vida, gastronomía, emprendimiento y cultura local, además de educación y finanzas personales.

Así, se ha planteado como objetivo duplicar esa base durante los próximos 12 meses, lo que implicaría alcanzar alrededor de 1.4 millones de usuarios registrados en el país.

Mientras en la región, México concentra más de un millón de usuarios registrados y Colombia supera los 500 mil.

“Nuestra prioridad actual es consolidar la presencia de Clapper en México y acelerar sus operaciones recientemente lanzadas en Perú y Colombia.”, señaló Edison Chen, CEO y cofundador de Clapper, a Gestión. “Buscamos posicionar a Clapper como una plataforma complementaria para los creadores que desean construir comunidades auténticas, ampliar su alcance y acceder a oportunidades de monetización, independientemente del tamaño de su audiencia.”

A ello se suma el desarrollo de Clapper Shop, herramienta con la que la plataforma busca conectar creación de contenido, comunidades y venta de productos dentro de un mismo ecosistema. ¿Qué tan grande es la oportunidad que Clapper ve en Perú?

Edison Chen, CEO y cofundador de Clapper. (Foto: Clapper)

Clapper apuesta por la monetización para crecer en Latinoamérica

Latinoamérica representa una oportunidad estratégica para Clapper. Sus campañas de adquisición en español han registrado un costo por instalación (CPI) de hasta US$0.44 y una retención superior al 32%, resultados que la plataforma considera una señal del potencial de la región.

Uno de los principales aprendizajes de Clapper en México, según Chen, es que el contenido en español puede generar resultados sólidos de adquisición y retención. También señaló que los creadores latinoamericanos suelen producir contenido auténtico y conversacional, una característica que se alinea con la propuesta de la plataforma.

Los contenidos de deportes, entretenimiento, comedia y emprendimiento han mostrado un desempeño particularmente positivo.

“México nos ha demostrado que el contenido en español puede generar resultados sólidos de adquisición y retención”, sostuvo el CEO.

La experiencia mexicana, sin embargo, no se trasladará de forma idéntica a los demás mercados. Chen explicó que cada país requiere un enfoque localizado, con una identidad global que se adapte a los intereses y dinámicas culturales de cada comunidad.

Clapper Shop integra contenido, comunidades y comercio para creadores y pequeños negocios.

Ahora bien, para sostener esa expansión, Clapper contempla inversiones en tecnología, captación de creadores, marketing, alianzas locales y desarrollo de mercado, aunque no reveló cifras específicas.

Uno de los elementos con los que Clapper busca diferenciarse es su modelo de monetización. La plataforma permite a los creadores generar ingresos desde el primer día y sin exigir una cantidad mínima de seguidores, mediante herramientas como Clapper Fam, que permite a los usuarios apoyar económicamente a sus creadores favoritos, además de regalos en transmisiones y videos y propinas directas.

Es preciso señalar que dependiendo del producto de monetización, los creadores reciben aproximadamente entre el 85% y 95% del valor de la transacción, mientras que Clapper retiene entre 5% y 15%. El porcentaje exacto varía según la función o producto de monetización.

“Nuestro enfoque busca brindar a los creadores oportunidades de monetización accesibles desde el primer día y permitir que conserven una parte significativa de los ingresos generados mediante su contenido y sus comunidades”, explicó Chen.

El modelo también se extiende al comercio. Clapper Shop permite a los creadores vender productos mediante sus propias tiendas en línea, integrando contenido, comunidad y comercio dentro de la plataforma.

La herramienta apunta también a emprendedores y pequeños negocios que buscan llegar a sus audiencias a través de contenido.

“En Latinoamérica, donde el comercio social y el emprendimiento tienen un potencial significativo, creemos que esta combinación de contenido, comunidad y comercio puede convertirse en un área importante para el desarrollo de Clapper”, anticipó Chen.

Clapper y su estrategia para crecer entre creadores y marcas en Perú

En Perú, la estrategia no se concentra únicamente en influencers con grandes audiencias. Oriana Valderrama, Marketing Manager para México, Perú y Colombia, explicó a Gestión que Clapper busca incorporar creadores de distintas categorías y tamaños de audiencia, priorizando perfiles capaces de construir comunidades comprometidas.

La plataforma identifica potencial en estilo de vida, gastronomía, emprendimiento y cultura local. También considera que educación y finanzas personales pueden encontrar comunidades dentro de Clapper. Más que concentrarse en una categoría o perfil específico, busca contenido auténtico y conversacional que refleje los intereses, experiencias e identidades de los usuarios peruanos.

Oriana Valderrama, Marketing Manager para México, Perú y Colombia. (Foto: Clapper)

El despliegue contempla captación de creadores, marketing, alianzas locales, desarrollo de comunidad y posicionamiento. Como rango estratégico estimado, Perú podría representar aproximadamente entre el 10% y el 20% de la inversión de Clapper en Latinoamérica.

En materia de alianzas, la plataforma está abierta a trabajar con creadores, marcas y empresas locales que compartan su interés por el contenido original y las comunidades auténticas. Sin embargo, todavía no cuenta con alianzas formales que pueda anunciar y continúa explorando el ecosistema local.

“Nuestro objetivo no es enfocarnos exclusivamente en influencers consolidados, sino también identificar voces auténticas que puedan construir comunidades comprometidas dentro de la plataforma”, señaló Valderrama.

Tampoco existe una meta pública de ingresos o facturación para Perú. En esta primera etapa, las prioridades son generar conocimiento de marca, desarrollar una comunidad activa de usuarios y creadores, impulsar la adopción de las herramientas de monetización y establecer una presencia sostenible en el mercado.

El desempeño local, por tanto, no se evaluará únicamente por el número de registros. La plataforma seguirá variables como el crecimiento de creadores activos, la retención de usuarios, la generación de contenido, el nivel de interacción, la adopción de herramientas de monetización y el desarrollo de comunidades.

Estas métricas permitirán medir no solo cuántos usuarios llegan a Clapper, sino también cómo participan dentro de la plataforma.