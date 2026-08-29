Clapper impulsa su expansión en Perú con nuevas opciones de monetización para creadores.
Clapper impulsa su expansión en Perú con nuevas opciones de monetización para creadores.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Clapper, la red social estadounidense enfocada en creadores independientes y comunidades, avanza en su expansión por Latinoamérica y considera a Perú entre sus mercados prioritarios. La plataforma coexiste en un segmento dominado por TikTok, Instagram y YouTube, pero plantea un modelo que pone el foco en la creación de comunidades y nuevas vías de monetización.

TE PUEDE INTERESAR

Myspace anuncia su regreso: los planes de sus dueños para revivir la mítica red social que cayó ante Facebook
Las Malvinas en reinvención: cambios ante “arremetida” china y de venta en Tik Tok
¿Tus redes sociales pueden dejarte sin empleo? Esto revisan los reclutadores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.