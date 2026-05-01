Actualmente, seis de cada 10 peruanos se identifica con un influencer, según un estudio de Impronta Research. (Foto: difusión / referencial / GEC)
Actualmente, seis de cada 10 peruanos se identifica con un influencer, según un estudio de Impronta Research. (Foto: difusión / referencial / GEC)
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Mayumi García
mailMayumi García

Con la consolidación de las redes sociales y la aparición de diferentes propuestas de entretenimiento en los medios tradicionales y, sobre todo, en los canales de streaming, también tomaron relevancia diversos personajes seguidos por un importante número de usuarios. De hecho, según un estudio de Impronta Research, actualmente, seis de cada 10 peruanos se identifica con un influencer, siendo estas figuras capaces de moldear opiniones, gustos e incluso decisiones de compra en su audiencia. Pero, ¿quiénes son los líderes?

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