José Oropeza, socio director de la referida consultora, sostuvo que en la actualidad no se podría definir un real ganador en este segmento, dado que si bien, los peruanos se identifican con determinados influencers, el nivel de identidad se manifiesta aún débil, dejando espacio a la aparición de nuevas figuras.

“Las audiencias perciben que muchos influencers producen contenido poco especializado, muy improvisado o con baja frecuencia. Entonces, si no tiene una propuesta de valor clara, una narrativa que la sostenga y que sea coherente, limita el engagement a largo plazo”, sostuvo el especialista.

A partir de esta realidad, la lista de influencers en la actualidad se encuentra hiperatomizada, con peruanos, que al ser consultados, mencionan de manera espontánea a más de 250 diferentes figuras. Entre los personajes que destacan, aunque con porcentajes bajos, se encuentran Jorge Luna (4%); Víctor Caballero ‘Curwen’(4%); María Pía Copello (3%); Natalie Vértiz (3%), entre muchos otros.

“Se trata de un mercado en crecimiento, donde las regiones son las llamadas a crecer con un contenido más local a partir de la identidad y cultura de cada zona. No obstante, como en cualquier ecosistema, no todos serán relevantes, el medio buscará el equilibrio y se consolidará con aquellos que logren identidad y, principalmente, diferenciación“, remarcó.

¿Por qué los prefieren?

El reporte de Impronta Research también señala cuáles son aquellos atributos que los peruanos evalúan para inclinarse por algún influencer en especial. En concreto, las preferencias están basados en atributos emocionales y de entretenimiento, tales como la percepción de ser un personaje divertido (6%), contenidos ofrecidos (5%), figura carismática (2%), humildad (2%), ayuda a las personas (2%) y demás similares.

“La identidad a partir de si es divertido o carismático es sólida en el tiempo; en tanto, el influencer mantenga consistencia y autenticidad. Pero, también es frágil ante cambios en la narrativa, escándalos o desconexión; lograr identidad emocional es potente, pero al mismo tiempo volátil”, manifestó Oropeza.

El ejecutivo destacó que la construcción de un influencer debe estar influenciado por drivers como la credibilidad en los temas que toca; la capacidad de movilizar a su audiencia, de modo de llevarlos a la acción; creación de un estilo propio; frecuencia constante con contenido esperado y autenticidad.

“El público quiere sentirse reflejado en personas reales, no en personalidades inalcanzables. El mercado está hiperatomizado porque muchos influencers solo tienen seguidores, pero no impacto real”, incidió.

Finalmente, el experto señaló que los influencers peruanos, según su objetivo, se encuentran en redes sociales como TikTok, que es una herramienta de descubrimiento masivo; YouTube e Instagram a fin de generar comunidad y el interés de las marcas

“Más que seguidores, importa el engagement. Un microinfluencer con 20,000 seguidores puede tener más impacto que uno con 200,000, dependiendo de si le habla a la audiencia adecuada”, concluyó.

Ficha técnica

Técnica: cuantitativa.

Metodología: encuesta via paneles online.

Zonas: principales ciudades: Lima y regiones norte, sur, centro y oriente.

Target: hombres y mujeres de 18+ NSE A, B, C y D.

Muestra: 1,000 encuestas, error +/- 3.1% nc 95%.

Fecha de campo: Febrero 2026

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