Luisa Vallejo, gerente general de la agencia creativa Bombai Perú, afirma que el mercado del marketing digital mueve entre US$ 265 y US$ 270 millones al año. De esta facturación, entre 20% a 35% pertenece al marketing de influencers.

La especialista asegura que la pandemia fue el detonante principal para que se dé una variación drástica en la torta de inversión publicitaria. “Durante muchos años, las empresas han destinado grandes cantidades de dinero a medios de comunicación tradicionales, así como a medios publicitarios externos. En la pandemia, al no poder salir a la calle, las vallas publicitarias vieron una reducción sustancial de la inversión de sus anunciantes, y todo viró al mercado digital”, indicó.

Marketing de influencers en ascenso

Según Vallejo en los últimos 5 años, han registrado un aumento en la demanda por los servicios de marketing con influencers. “En 2019, teníamos una demanda del 30% o 35% con personajes ad hoc a determinadas marcas, pero luego pasamos a tener un incremento aproximado del 60% en cada campaña”, señaló.

En ese sentido, la especialista sostiene que las compañías del sector belleza, cuidado personal y alimentación saludable son las que más están apostando por este tipo de marketing. Por su parte, Torres asegura que las opciones para contratar con influencers se ha diversificado para beneficio de las empresas de todos los rubros.

“Las compañías peruanas se han adaptado bastante rápido a los nuevos formatos y nuevas plataformas. Hasta industrias más duras como la minería o manufactureras tienen creadores de contenido, que son personas que han entendido que se puede hacer una profesionalización de esta tendencia”, refirió.

El uso de la IA y nuevos creadores

El uso de la inteligencia artificial en el marketing digital es una tendencia en crecimiento dentro de las agencias publicitarias. Así, muchas compañías han incorporado una unidad especializada de análisis de datos y el marketing de influencers no es ajena a esta tendencia.

“Hay compañías que solo buscan tener alcance y también hay otras que buscan la venta de sus productos con las estrategias que desarrollan. Dependiendo de sus objetivos, se puede elegir al influencer o creador de contenido que pueda ir acorde a lo que la compañía busca. Hoy en día, si no comunicas, no existes en el mercado.”, detalla Vallejo.

Para Manuel Torres, cofundador de Content Studio, otra de las tendencias que vienen en ascenso son los creadores de contenido ‘in house’. “Vemos a varios ejecutivos, gerentes y representantes de compañías que han entendido este concepto de generar valor a través de contenidos. Y eso es una respuesta a los indicadores en tiempo real que te permiten conocer las redes sociales. Es información al momento”, detalló.

En cuanto al presupuesto, la gerente de Bombai destaca que existen campañas entre los US$ 30,000 y US$ 100,000 para empresas medianas . “No se trata solo de mandar un producto al creador de contenido, sino de generar experiencias que los mismos usuarios quieran compartir”, indicó.

