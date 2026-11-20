Las altas temperaturas registradas como consecuencia del Fenómeno de El Niño costero afectaron la comercialización de prendas de invierno en el emporio comercial de Gamarra. De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Empresarios de Gamarra, las ventas llegaron a registrar caídas de hasta 40%, mientras que las pérdidas asociadas a esta campaña fueron estimadas en S/ 600 millones.

Frente a este escenario, los empresarios del emporio textil buscan ampliar sus mercados y encontrar nuevos espacios para comercializar sus productos.

Gamarra concentra alrededor de 30,000 negocios, de los cuales aproximadamente 25,500 están vinculados al rubro textil y confecciones. Asimismo, registra ventas anuales cercanas a los S/ 7,300 millones, de acuerdo con los datos consignados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Esto refleja la importancia de generar alternativas que permitan a los pequeños empresarios afrontar situaciones climáticas que alteran los ciclos de consumo y comercialización.

Propuestas de renovación urbana buscan redefinir el futuro del principal emporio textil del país, que hoy luce así. Foto: Andina/ Referencial.

Campaña en Cusco

Como parte de esta estrategia de expansión comercial, del 20 al 22 de noviembre se realizará en Cusco la primera edición de la feria “Gamarra Ruge con Garra”, que reunirá a 50 confeccionistas del emporio comercial en la Plaza Túpac Amaru, ubicada en el distrito de Wanchaq.

Los participantes tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus prendas de invierno, establecer contacto con potenciales compradores y generar nuevos vínculos comerciales.

La iniciativa es impulsada por la Asociación de Empresarios de Gamarra y Mibanco, con el apoyo y promoción de la Cámara de Comercio e Industria de Cusco y la Municipalidad Distrital de Wanchaq, a través de su Gerencia de Desarrollo Económico. La propuesta busca conectar la oferta de los productores de Gamarra con comerciantes, compradores mayoristas, intermediarios y consumidores de otros mercados regionales.

Con esta primera edición en Cusco, los empresarios del emporio comercial buscan fortalecer la presencia de sus productos fuera de Lima, diversificar sus canales de comercialización y generar oportunidades que contribuyan a dinamizar la actividad de las micro y pequeñas empresas del sector textil y confecciones.