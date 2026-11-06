Gamarra estima que la venta de productos alusivos a la visita del papa León XIV podría generar un impacto comercial de S/ 5 millones. Unos 20 negocios participan en la confección de prendas y artículos promocionales. (Foto: Archivo)
Gamarra estima que la venta de productos alusivos a la visita del papa León XIV podría generar un impacto comercial de S/ 5 millones. Unos 20 negocios participan en la confección de prendas y artículos promocionales. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

Para Gamarra, la llegada del papa León XIV al Perú representa una oportunidad comercial en un año marcado por las pérdidas que, según sus empresarios, ha dejado el fenómeno El Niño (FEN). El emporio textil estima que la campaña vinculada a la visita del pontífice podría generar un impacto de alrededor de S/ 5 millones, aunque la demanda todavía no alcanza el nivel esperado. La expectativa tiene un antecedente: el movimiento que generaron los conciertos de BTS, cuando la búsqueda de polos y prendas para asistir a las presentaciones abrió oportunidades de venta para distintos negocios.

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