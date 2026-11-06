Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, advirtió que, pese a las expectativas por la llegada del pontífice, todavía no se había registrado suficiente demanda de los artículos alusivos a la visita. Explicó que la campaña podía ayudar a los empresarios a vender un poco más, aunque el objetivo principal era amortiguar las pérdidas acumuladas por el FEN. “Tanto la llegada del papa u otro tipo de actividades sí son importante para nosotros. Si la situación fuera distinta, tal vez sumaríamos ventas, pero en este caso te está ayudando a mitigar la pérdida”, afirmó a Gestión.

La dirigente calculó que el impacto comercial de la campaña podría llegar a S/ 5 millones, considerando tanto los productos que ya se están elaborando como las ventas que los productores esperan concretar hasta el cierre de la actividad. La estimación incluye polos, banderas, gorras, vinchas y otros artículos. Sin embargo, Saldaña precisó que el monto todavía dependía de la demanda que lograran captar en los días previos y durante la visita.

Una campaña con fecha de vencimiento

Saldaña estimó que una 20 empresas están confeccionando polos para la visita del papa y precisó que se trata de negocios pequeños y talleres de servicios dedicados a elaborar prendas publicitarias. Según explicó, este tipo de producción forma parte de un subsector de Gamarra especializado en artículos promocionales.

La dirigente advirtió que la comercialización de los artículos alusivos al pontífice tenía un plazo muy limitado, por lo que los productores debían colocar la mercadería antes de que concluyera la visita. “Se ve el papa y se acabó el negocio. Así de simple. Al día siguiente del papa, nadie te va a comprar un polo ni una banderita”, sostuvo.

En cuanto a la inversión, Saldaña calculó que los desembolsos podían ir desde S/ 5,000 hasta S/ 20,000 por productor, dependiendo de la demanda que cada negocio hubiera previsto atender. La dirigente explicó que los talleres debían calcular cuánto producir en función de sus expectativas de venta, debido a que se trataba de artículos cuya demanda estaba vinculada directamente con la visita papal.

Ferias para evitar que quede mercadería

Para reducir el riesgo de que los productores se quedaran con artículos sin vender, los empresarios de Gamarra vienen conversando con el Ministerio de la Producción (Produce) sobre la posibilidad de participar en ferias multisectoriales previstas en las cuatro ciudades que visitará el papa (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa). Saldaña explicó que la iniciativa buscaba dar una alternativa comercial a los talleres que están confeccionando los productos alusivos a León XIV.

“Justamente en ese aspecto, nosotros hablamos con Produce, que ha convocado a unas ferias multisectoriales en las cuatro ciudades donde va a estar el Papa. Estamos viendo que algunos empresarios de Gamarra que han producido prendas puedan también participar de estas ferias para que no se queden con la mercadería”, detalló.

BTS como referencia comercial

Los conciertos de BTS constituyeron un antecedente para dimensionar el movimiento que podían generar los acontecimientos masivos en Gamarra. Saldaña recordó que la demanda vinculada a la agrupación surcoreana no se limitó a los polos alusivos al grupo.

“Lo de BTS tuvo un movimiento igual. Fue un movimiento bastante fuerte. Incluso, BTS movió por el tema no solo de los polos, que todo el mundo quería polos, sino también tuvo un impacto un poquito más en otros sectores. La gente que iba al concierto empezó a buscar sus outfits para ir al evento. Entonces, eso sí generó una demanda pequeña adicional a esto, que no teníamos proyectado”, comentó.

Saldaña utilizó esa experiencia como referencia para explicar por qué la visita papal también podía generar ventas adicionales, aunque precisó que el efecto de estos acontecimientos debía entenderse en el contexto de las pérdidas que enfrentaba el emporio. En el caso de la campaña de León XIV, además, los productores debían colocar los artículos en un periodo mucho más acotado, antes de que concluyera el interés comercial asociado a la visita.

Los conciertos de BTS generaron un importante movimiento comercial en Gamarra, no solo por la venta de polos alusivos al grupo surcoreano, sino también por la demanda de prendas y outfits que los asistentes buscaban para sus presentaciones. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Un alivio frente a las pérdidas por el FEN

Saldaña sostuvo que las pérdidas acumuladas por el FEN ya supen los S/ 1,000 millones y advirtió que los empresarios también afrontan dificultades para la campaña de fin de año. La dirigente señaló que, según un estudio de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) que había revisado, las pérdidas para esa temporada podrían llegar al 50%.

“Las pérdidas de esta temporada ya superan los mil millones por el tema del FEN y se viene todavía el impacto en la campaña de fin de año. Entonces, estos ingresos ayudan a que la pérdida sea un poquito menor”, afirmó.

Saldaña descartó que los ingresos adicionales por la visita fueran suficientes para revertir los resultados negativos que, según indicó, ya acumulaban los negocios. “Si la situación fuera otra, diría que esto va a ayudar a mejorar las cifras con las que cerramos el año. Pero no. Las pérdidas, lamentablemente, ya están en una etapa que son irrecuperables”, sostuvo.

Ante ese escenario, Saldaña explicó que la prioridad de los empresarios es reducir el impacto de las pérdidas, más que obtener ganancias adicionales con esta campaña. “Nosotros estamos trabajando en no perder más que en ganar”, concluyó.

La visita de León XIV estuvo en duda tras la operación pulmonar a la que fue sometido el 13 de octubre. Sin embargo, el Vaticano confirmó el 26 de octubre que el pontífice podría realizar su gira sudamericana, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú.

El papa llegará al Perú el 11 de noviembre y permanecerá hasta el 16. Su agenda contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de visitas a Pimentel y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.