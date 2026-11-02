Los chats del grupo de WhatsApp del despacho de la diputada Catherine Palomino de las filas de Juntos por el Perú, difundidos por Panorama, revelarían coordinaciones para buscar una salida a la situación judicial del expresidente Pedro Castillo, así como conversaciones para promover la vacancia de la presidenta Keiko Fujimori.

Según el reportaje, el 5 de agosto de 2026, Palomino planteó a integrantes de su equipo la posibilidad de solicitar una visita del papa León XIV a Castillo. En uno de los mensajes, la legisladora escribió: “Soliciten la visita del papa, al presidente Castillo”, y preguntó si se podía hacer una gestión de ese tipo.

En la conversación, Ricardo Bernaola, identificado en el reportaje como pareja de una sobrina de Castillo, señaló que podrían tener acceso al arzobispo. Por su parte, Raúl Gutiérrez Canales, asesor del despacho, consideró que la posibilidad era inviable debido a que la agenda papal era estricta y estaba completa.

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Chats aluden a un intento de vacancia de Keiko Fujimori

Las conversaciones difundidas también muestran mensajes sobre la posibilidad de suspender o vacar a la presidenta Keiko Fujimori.

El 14 de agosto, Palomino escribió en el grupo: “Suspensión por incapacidad” e hizo referencia a una supuesta “incapacidad para gobernar”. Posteriormente, el 5 de septiembre, volvió a plantear la posibilidad de promover la salida de la mandataria.

“A estas alturas ya se debería hablar de suspender a la presidenta por incapacidad para gobernar”, escribió la legisladora, según los mensajes difundidos.

En la misma conversación, Gutiérrez Canales sostuvo que sería positivo que su grupo fuera el primero en plantear la vacancia. Palomino respondió afirmativamente y pidió coordinar la iniciativa para evitar que otra legisladora, Svieta Fernández Gonzales, se adelantara.

“Chicos, lunes a primera hora, vacancia a la inepta de la K.”, escribió Palomino en otro mensaje del 5 de septiembre.

Las conversaciones también evidenciarían una competencia entre Catherine Palomino y su colega de bancada, la diputada Svieta Fernández Gonzales, por impulsar la vacancia de Keiko Fujimori.

En los mensajes del 5 de septiembre, Palomino expresó su preocupación por que Fernández se adelantara en la iniciativa y pidió coordinar su presentación. “Antes que nos gane Svieta”, escribió la legisladora, quien también planteó que el pedido de vacancia debía ingresar a primera hora del lunes y contar con una justificación para su debate.

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Pedro Castillo fue denunciado constitucionalmente por el Caso Ascensos. (Foto: Poder Judicial)

Presuntas presiones para contratar personal

Otro de los aspectos abordados en el reportaje se refiere a las presuntas presiones para incorporar trabajadores al despacho parlamentario.

Según los chats difundidos, Palomino comunicó a su equipo que habría cambios y rotaciones de personal. En uno de los mensajes, señaló que Castillo le había exigido incorporar a dos personas y que le había proporcionado sus nombres.

“Ya el presi (Castillo) me ha exigido y me ha dado dos nombres”, escribió la legisladora, de acuerdo con la transcripción presentada por Panorama.

El reportaje también recoge las declaraciones de Marco Paliza, exasesor de Palomino, quien afirmó que la legisladora mencionaba que una persona la obligaba a colocar trabajadores en su despacho. Según el testimonio difundido, esa persona sería Pedro Castillo.

Distancia con Ernesto Zunini

Los chats también reflejarían tensiones entre Palomino y Ernesto Zunini, vocero de su bancada. En uno de los mensajes, la diputada descartó una reunión con él y, en otra conversación, pidió que le hicieran llegar documentos por escrito, refiriéndose al parlamentario de manera irónica como “el flamante vocero”. Según el reportaje, estas expresiones darían cuenta de las diferencias de Palomino con integrantes de su propia bancada.