El exasesor de la diputada Catherine Palomino de las bancada de Juntos por el Perú denunció presuntas irregularidades en el funcionamiento de su despacho congresal y afirmó que los trabajadores debían asumir con sus propios recursos diversos gastos de la legisladora, así como entregar dinero a alcaldes y representantes de comunidades que acudían a solicitar apoyo.

En un reportaje difundido por Panorama, el extrabajador, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que Palomino le habría explicado que el principal beneficio de gestionar presupuestos públicos no estaba en el sueldo ni en los bonos de los congresistas, sino en un supuesto porcentaje por conseguir recursos para proyectos de gobiernos regionales y municipalidades.

“El verdadero negocio en el despacho congresal no es los bonos, no es el sueldo, es direccionar el presupuesto que piden los gobiernos regionales o las alcaldías”, habría señalado la diputada, según el testimonio del exasesor.

El extrabajador sostuvo que las autoridades acudían al despacho con proyectos para los que buscaban financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Según su versión, la legisladora les habría indicado que, al gestionar esas iniciativas, recibirían un porcentaje.

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Presuntos pagos con dinero de los trabajadores

El exasesor también afirmó que los trabajadores del despacho debían entregar dinero en efectivo a personas que acudían a las reuniones en la oficina descentralizada de Huancavelica.

Según su relato, estas entregas respondían a compromisos que la diputada habría asumido con representantes de comunidades y otras personas que la apoyaron políticamente. Los montos, afirmó, podían ser de S/100, S/200 o S/300, entre otras cantidades.

El extrabajador sostuvo que los desembolsos salían de los sueldos del personal y que no eran reembolsados. Como parte del reportaje, se mostró un chat en el que una persona comunica a Palomino que el presidente de la comunidad de Santa Rosa reclamaba un apoyo de S/500 que, según el mensaje, se le había prometido. La respuesta atribuida a la legisladora fue: “Soluciona”.

El testigo también aseguró que se le exigió cubrir otros gastos relacionados con las actividades de la diputada, entre ellos el alquiler de una camioneta para sus traslados a Barbadillo, además de viáticos, alimentación, carteles de la oficina descentralizada y recibos de luz y agua.

En relación con el alquiler del vehículo, el exasesor afirmó que se les comunicó que el costo ascendería a S/2,000 y que él y otra trabajadora debían asumir el pago. Asimismo, indicó que recibió presiones de una compañera para entregar dinero y que, de negarse, podía perder su puesto de trabajo.

“Acá tenemos que dar, acá para sobrevivir en este trabajo, tenemos que dar una parte de nuestro sueldo”, relató que le dijeron otros trabajadores, en referencia a los desembolsos que debían realizar para cubrir los compromisos de la legisladora.

Denuncian que congresista de Juntos por el Perú Palomino les habló de un supuesto porcentaje por gestionar presupuestos públicos. Foto: Facebook Catherin Palomino

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La respuesta de Catherine Palomino

Consultada por el dominical, la diputada Catherine Palomino negó las acusaciones. Entre sus descargos, afirmó: “El señor jamás me acompañó a semana de representación”.

No obstante, el reportaje mostró fotografías publicadas en la cuenta oficial de Facebook de la legisladora durante actividades de representación, en las que aparece junto al exasesor.

Sobre los gastos cuestionados, el programa indicó que Palomino compartió imágenes de conversaciones de chat y sostuvo que realizaba los pagos de manera inmediata.

El reportaje también cuestionó una declaración jurada presentada por la legisladora para asumir el cargo, en la que habría consignado experiencia laboral en el Colegio de Arquitectos del Perú. Según la documentación citada en la investigación, el Consejo Nacional de dicha institución no registraría un vínculo laboral durante los años 2022 y 2023.