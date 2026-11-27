Quizás uno de los momentos más positivos y más contundentes del mensaje de la presidenta ayer en la clausura de la CADE fue cuando le pidió al Congreso que apruebe el proyecto de ley MAPE para evitar una nueva prórroga del Reinfo. Ninguno de los gobiernos anteriores tuvo la misma convicción y decisión.

En los gobiernos y congresos anteriores, la influencia y la presión de los mineros ilegales —y seguramente las “facturas” por los aportes de campaña— permitieron reunir contundentes mayorías, incluido todo el voto fujimorista, para extender el Reinfo..

Las economías ilegales están fuertemente emparentadas con la delincuencia y existe muchísimo dinero detrás y hacia adelante, como para alinearse y legalizarse tan fácilmente. (Foto: Difusión)

Hoy la batalla se libra en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, pero, a pesar de que se trata de uno de los pasos más importantes del proceso, esperamos con ansias lo que pasará en el pleno, porque ahí veremos quiénes están realmente comprometidos con la formalización y quiénes lo están con su “clientela” mineroilegal.

Corre por cuenta de los expertos y de los congresistas que realmente quieren buscar la formalización minera el contribuir con sus precisiones y modificaciones, a lo largo de este corto proceso en el Parlamento, a que el proyecto de ley MAPE no sea, como muchos dicen, un Reinfo más con otro nombre.

La aprobación de una ley MAPE y el “entierro” del Reinfo son, básicamente, un mensaje político. Se trata de una decisión, lo que a estas alturas es bastante, y de la voluntad expresada de empezar a luchar contra la ilegalidad minera y contra todas las taras y delitos que esta lleva y trae consigo. Pero, no nos engañemos, no es ni la panacea ni nos da la seguridad de que en ese momento se iniciará la caída y la eliminación de este flagelo.

En el Perú hemos vivido ya varios procesos que buscaron eliminar otros flagelos con pomposas leyes, comisiones de alto nivel, comisiones presidenciales, zares o zarinas y varios otros instrumentos legales, con poco éxito. El contrabando, el tráfico de drogas, el cultivo de hoja de coca o de amapola, la informalidad y la evasión de impuestos (formal e informal), la corrupción, la violencia contra la mujer, y otras actividades ilegales, han tratado de erradicarse o de limitarse, sin resultados muy positivos. Ni siquiera el transporte informal en una ciudad como Lima ha podido controlarse, con ATU, sin ATU, con inspectores o sin ellos.

El mismo Reinfo fue concebido con intenciones de formalización, pero no solo no cumplió con su propósito, sino que fue una puerta aprovechada para prolongar las actividades ilegales con la colaboración del Estado y de los mismos congresistas de todas las bancadas.

Debemos ser conscientes de que una ley MAPE es solo uno de los instrumentos para una real formalización. Y, es más, debemos ser vigilantes de que este instrumento sea adecuada y oportunamente implementado, sin desviaciones ni corrupción. ¿Cuántas veces se han anunciado en el Perú instrumentos que luego no se han implementado o no se han implementado bien? ¿Acaso no hemos escuchado, por ejemplo, de “ventanillas únicas” o “mesas de trabajo” que luego han sido verdaderos cuellos de botella o no han servido para nada, o de otras “soluciones” que han servido para que solo algunos tengan privilegios o se enriquezcan?

La ley MAPE no es, por sí sola, una solución. Hay mucho trabajo por hacer en paralelo, y en varios sectores. Intentar acabar con la minería ilegal no es solo responsabilidad de un ministerio como el MEM, ni solo del Gobierno central.

Son cientos de miles de personas —y podríamos quedarnos cortos en esta época— las que viven alrededor de una actividad ilegal mucho más lucrativa que cualquier actividad legal, que suma familias, “trabajadores”, proveedores, financistas, refinadores, transportistas, “agentes” de seguridad, vendedores, contrabandistas, “blanqueadores”, y hasta funcionarios públicos corruptos o malos miembros de instituciones tutelares. Todos ellos son parte de una actividad ilegal y no van a quedarse tranquilos ni a dejar su “chamba” o su “bisnes” solo porque se apruebe una ley MAPE.

Hacer retroceder a las economías ilegales (porque de eso se trata y no solo de la minería) requiere de un trabajo integral y de una estrategia conjunta y bien diseñada, porque los ilegales no van a renunciar a su negocio y darán la lucha o se “reestructurarán” o van a “reinventarse” y migrar hacia otras formas fáciles de hacer dinero, pero siempre ilegales. Las economías ilegales están fuertemente emparentadas con la delincuencia y existe muchísimo dinero detrás y hacia adelante, como para alinearse y legalizarse tan fácilmente.

El Perú tiene un territorio muy grande y la actividad minera ilegal se ha extendido por muchas regiones. Ya no se trata solo de Madre de Dios o Pataz. Ahora hay minería ilegal por todo el territorio, lo que hace muy difícil su control. Además de ello, está la corrupción o el “trabajo conjunto” de los ilegales con autoridades y funcionarios locales y/o regionales, que muchas veces son también parte de ese mundo, cuando no titulares en esa actividad.

La Ley MAPE será solo el punto de partida, y de ahí hay un largo trecho para recorrer a fin de evitar que se trate de letra muerta, o de uno de esos instrumentos que se dan con toda pompa, pero sin ningún resultado, como los estados de emergencia

Enrique Castillo es periodista