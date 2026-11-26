No obstante, las condiciones ambientales a causa del fenómeno El Niño (FEN) ya están desatando una alta mortandad de abejas y una disminución considerable de flores.

El riesgo se asocia directamente con el agro, y, sobre todo, con cuatro cultivos que son más vulnerables a la menor disponibilidad de estos agentes ecológicos hambrientos de néctar y polen.

Los productos en riesgo

La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Confederación Nacional de Apicultores del Perú (Conapi) ya han sostenido encuentros para abordar la problemática. Al respecto, Gabriel Amaro, presidente de AGAP, le detalló a Gestión las cifras de alarma.

Se estima que el país cuenta inicialmente con 45,000 apicultores, pero el número se amplía a 60,000 u 80,000 personas por las familias vinculadas. En conjunto, mantienen un inventario aproximado de 450,000 colmenas a nivel nacional. Sin embargo, un FEN severo podría reducir su capacidad en un intervalo del 60% al 75%. Asimismo, según indicó el vocero, la menor polinización podría comprometer cerca de US$100 millones en agroexportaciones.

Los productos clave en amenaza son el arándano, la palta, el espárrago y la mandarina, especialmente la variedad sin pepa, ideal para exportación.

“[La falta de polinización] está afectando los productos de tallo largo, como la palta, y algunos productos de tallo corto, como el espárrago”, indicó Amaro.

¿Qué pasaría con la agroexportación si escasean las abejas? El Fenómeno El Niño amenaza las colmenas y los servicios de polinización en Perú. (Foto: Pexels)

Coincidió Diego Sotomayor, director de Gestión de Investigación de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM): “La palta es uno de los cultivos que más sufre debido a los problemas con los polinizadores”, dijo.

Señaló puntualmente que el incremento de temperatura ocasiona un desfase: las flores de palta están listas antes de que el polinizador aparezca. Por ello, no todas las flores logran ser polinizadas de forma oportuna, lo que se traduce en una menor producción de frutos por cosecha y menos semillas para campañas posteriores.

Cabe mencionar que las principales zonas apícolas son Cusco, Cajamarca, Apurímac, Áncash, La Libertad, Junín, San Martín y Oxapampa. También sobresalen Piura, Lambayeque y Lima. Todas estas zonas tienen un protagonismo en la agroexportación.

Además, Amaro recordó que determinadas condiciones climáticas pueden favorecer la proliferación de parásitos, como el ácaro Varroa destructor, y aumentar el riesgo de enfermedades, lo que debilitaría las colonias y contribuiría a una mayor mortandad de las abejas.

Agro y apicultura: trabajo en conjunto

Dado el contexto, recientemente ambos gremios firmaron una alianza estratégica enfocada a profesionalizar los servicios de polinización y mejorar su capacidad de respuesta frente a eventos climáticos.

La alianza contempla formalizar esta actividad, certificar las colmenas y garantizar su trazabilidad, además de capacitar a los apicultores en técnicas de polinización de precisión y manejo de polinizadores directamente en las zonas de cultivo. Se busca, así, fortalecer un eslabón de la cadena agrícola cuya vulnerabilidad puede terminar repercutiendo en distintas producciones.

En Perú sobresalen despachos agroindustriales de arándanos y paltas provenientes del norte. (Foto: Andina)

“Ellos [los apicultores] nos ayudan a aumentar la productividad cuando tienen colmenas fortalecidas y bien controladas. Eso nos ayuda a la eficiencia de la agricultura [...] porque el productor agrario tiene un mejor servicio, una mejor polinización. Entonces, tenemos un doble doble beneficio. [...] Ambos tenemos grandes expectativas para del desarrollo de esa cadena productiva”, sostuvo Amaro.

En esa línea, subrayó que el valor total de agroexportaciones al cierre de este año podría situarse en hasta US$ 15,000 millones. Este ligero incremento en divisas se explicaría por el alza en los precios internacionales, a pesar de venderse un menor volumen físico de productos. “No se logrará superar el tonelaje del año anterior por los severos efectos del FEN”, indicó.

Esfuerzo por ampliar mercados

En enero de 2026, Perú obtuvo acceso sanitario al mercado paraguayo para su miel de abeja, tras la homologación del certificado de exportación entre las autoridades de ambos países.

Paraguay exige que el producto sea procesado en establecimientos autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y esté sujeto a un programa oficial de monitoreo de contaminantes químicos y microbiológicos.

Mediante una nota de prensa, el Gobierno informó que Paraguay cuenta con una población cercana a los 7 millones de habitantes, los cuales registran un consumo creciente de miel, impulsado por el mayor conocimiento de sus beneficios nutricionales.

“El consumo per cápita se estima en 200 gramos por año, con una demanda interna que no logra ser cubierta por su producción local, lo que representa una oportunidad estratégica para posicionar la miel peruana en el mercado guaraní”, se pudo leer en ese momento.

Nuestro país, sin embargo, ya exportaba miel, aunque a escala reducida. Según un informe de Promperú, en 2022 realizó ventas principalmente a Estados Unidos, además de pequeños envíos a Bélgica, Aruba, República Checa y Corea del Sur. La apertura paraguaya, por tanto, representa una ampliación de los mercados de destino.