El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que el Perú obtuvo acceso para exportar miel de abeja al mercado de Paraguay, tras homologar el certificado sanitario de exportación con dicho país.

Según la entidad, la homologación del certificado se basa en la buena condición sanitaria de la apicultura nacional y en las acciones de vigilancia y control de enfermedades del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), especialmente contra la varroasis y la nosemosis, lo que genera confianza en la autoridad sanitaria paraguaya.

“El acceso de la miel de abeja peruana al mercado paraguayo es una muestra concreta de cómo el trabajo articulado del Estado permite abrir nuevas oportunidades comerciales para miles de productores apícolas, impulsando el desarrollo rural y la competitividad del agro peruano”, indicó el titular del Midagri, Vladimir Cuno Salce.

Desde el enfoque de inocuidad, Paraguay exige que la miel exportada sea procesada en plantas autorizadas por el Senasa Perú y que esté incluida en un programa oficial de monitoreo de contaminantes químicos y microbiológicos, el cual ya se encuentra en marcha.

“Este acceso es el resultado de un trabajo sostenido de vigilancia, control de enfermedades y aseguramiento de la inocuidad de los productos apícolas.”, afirmó Vilma Gutarra García, jefa del Senasa.

Paraguay, con cerca de 7 millones de habitantes, presenta un consumo creciente de miel por el mayor conocimiento de sus beneficios nutricionales. El consumo per cápita es de 200 gramos al año y la producción local no cubre la demanda, por lo que se abre una oportunidad estratégica para la miel peruana.

En el Perú existen más de 40 mil productores de miel que manejan unas 252 mil colmenas, de las cuales el 85% está en producción. El potencial apícola se estima en 500 mil colmenas, lo que muestra amplias posibilidades de expansión.

Las principales zonas productoras están en los departamentos de Junín, Cusco, La Libertad, Piura, Lambayeque y San Martín, entre otras. La producción promedio nacional es de 10.8 kg de miel por colmena al año, alcanzando unas 2314 toneladas anuales.