Un informe del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), señala que en los primeros ocho meses de este año los envíos del sector agrario sumaron US$ 8,334 millones, un crecimiento de 2.25 % y un nuevo máximo histórico para dicho período.

Sin embargo, refiere que la reducción de las exportaciones de cacao en grano, principalmente por menores precios internacionales, limitó el crecimiento del sector agroexportador, si bien en contraste, los envíos de palta, arándanos y uva fresca mantuvieron resultados positivos.

Evolución de las agroexportaciones a agosto 2026. Fuente: Midagri/elaboración: Gestión

Evolución de principales envíos

A detalle, de enero a agosto los embarques al exterior de arándanos frescos fueron de 138,676 toneladas por US$1,050 millones, un aumento de 39.10% en volumen y 47.9% en valor.

Asimismo, indica el reporte del Midagri, los despachos de paltas sumaron 719,425 toneladas por US$1,343 millones, un alza del 1.74% en volumen y 8.57% en valor.

A su vez los envíos de uvas frescas (el tercer producto agrícola no tradicional más exportado) alcanzaron las 282,659 toneladas por US$816 millones, un aumento en volumen del 0.29% y en valor de 17.56%, de acuerdo con el informe.

El volumen de exportación de cacao se contrajo en más del 15% a agosto del 2026, según Midagri

Sin embargo, los despachos de cacao en grano (el quinto principal producto de agroexportación) alcanzaron las 60,835 toneladas por US$277 millones, lo que significó una caída de 15.45% en volumen y de -57.17% en valor, respecto a los primeros ocho meses del 2025.

Factor climático y de precio

La merma en las exportaciones del cacao obedece a factores climáticos que derivaron en el aumento de plagas, así como a la caída en su precio internacional, que pasó de US$12,500 por tonelada entre 2024 y 2025, a debajo de US$6,000 este año (hoy cotiza en US$5,200 la tonelada).

“La menor velocidad de crecimiento de las agroexportaciones en 2026 coincide con la caída de las ventas de cacao y sus derivados y con riesgos climáticos para varias campañas agrícolas”, asevera el reporte.

En general, el Midagri indica que el FEN constituye un riesgo para las campañas agroexportadoras 2026-2027, y que, hacia los próximos meses podría ocasionar dificultades en la producción.

Evolución de la producción peruana de cacao hasta agosto 2026. Fuente: Midagri

Asimismo, advierte que esa anomalía climática puede mermar la calidad de las cosechas y el transporte de los productos, y que la magnitud de estos impactos dependerá de la intensidad y distribución territorial de los eventos climáticos.

Peligros para el cacao

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), compartió con Gestión las nuevas proyecciones de riesgo agroclimático para principales cultivos hasta enero del 2027, entre ellos para productos de exportación como el cacao, los arándanos, paltas, café y olivo.

En el caso del cacao, advierte que en la selva norte (Loreto) el riesgo para su cultivo se situaría entre medio y alto, principalmente en las zonas más expuestas al déficit hídrico y a las condiciones cálidas.

En tanto, en sectores con mayor humedad de la misma región amazónica podrían ocurrir condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades como la moniliasis y la escoba de bruja.

En la selva central (Huánuco y Ucayali) la disminución de lluvias hacia diciembre y enero y temperaturas sobre lo normal pueden reducir la emisión de botones florales, la floración y el cuajado de frutos, y hasta el aborto de frutos jóvenes y limitar el crecimiento de las mazorcas.

¿saldría de los top 5?

Sobre el tema, Fernando Cilloniz, presidente de la consultora Inform@cción, señaló que, dado que noviembre y diciembre son meses bajos para la exportación de cacao y derivados, la proyección es que esos productos cerrarán el 2026 con envíos de entre US$825.3 a US$880.7 millones, es decir cerca de la mitad de los US$41,619 millones del 2025.

En tal sentido, estimó que el cacao y sus derivados podrían salir este año de los cinco grandes cultivos de la agroexportación peruana que superan los US$1,000 millones, lo cual lamentó, y teme que (como también prevé el Midagri) eso podría repercutir en el resultado de las agroexportaciones totales.

Crece riesgo para arándanos

En cuanto a los arándanos, el Senamhi pronostica que, desde este mes las temperaturas mínimas y máximas por encima de lo normal en la costa norte, más las lluvias superiores al promedio habitual, consistentes con el FEN, continuarán impactando a ese cultivo.

El riesgo agroclimático para el arándano podría ser aún mayor en enero, prevé el Senamhi

La perspectiva climática apunta a una reducción de los volúmenes de exportación en noviembre y diciembre y que, al final de la campaña, que se inicia en enero del 2027, el impacto podría ser aún más significativo por un escenario más lluvioso al previsto.

Ambos factores combinados, refiere, son favorables para el surgimiento de enfermedades fungosas y del cuello de la raíz, razones por las cuales estima que el riesgo para el arándano en el norte sería moderado hasta diciembre, y alto a partir de enero próximo.

Perspectiva para el olivo

Para el caso del olivo, en los cultivos ubicados en la costa centro advierte que existe niveles de riesgo agroclimático entre medio y alto para la producción de la campaña agrícola 2026-2027 debido al estrés térmico e hídrico generados por condiciones cálidas y lluvias de normales a superiores entre este mes y enero próximo.

En la costa sur alerta de los mismos niveles de riesgo medio y alto en zonas productoras de aceitunas de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, para la fase de fructificación, con impactos también por estrés hídrico y térmico, así como por posibles plagas como la Orthezia y la Margaronia.

Vale recordar que el 2025 las exportaciones del fruto del olivo alcanzaron las 305,300 toneladas por US$100.8 millones, y cuya producción provino en 99.5% de las regiones del sur antes citadas. Además, el Perú es el noveno exportador mundial de aceitunas preparadas o conservadas y el segundo de América Latina.