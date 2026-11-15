Las agroexportaciones a agosto crecieron 2.25%, pero su crecimiento se vio limitado, reconoce el Midagri
Las agroexportaciones a agosto crecieron 2.25%, pero su crecimiento se vio limitado, reconoce el Midagri
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Elías García Olano
Elías García Olano

Si bien las agroexportaciones peruanas registraron un crecimiento récord a agosto de 2026, el dinamismo en esos envíos se moderó respecto a años anteriores y algunos de nuestros productos estrella podrían acusar niveles de riesgo agroclimático alto hasta inicios del 2027, asociados al Fenómeno El Niño (FEN) según previsiones del Midagri y del Senamhi.

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